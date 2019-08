Huy Hoang To feiert 100. Geburtstag – mit Familie, OB und Landrat

Der Chinese Huy Hoang To ist 100 Jahre alt. Sein Leben war turbulent, doch in Erding fühlt er sich wohl – obwohl er kein Deutsch spricht.

Erding–Fröhliches Stimmen- und Sprachgewirr empfing die Gäste von Huy Hoang To, der in Erding seinen 100. Geburtstag feierte. Sprachenkenntnisse in Chinesisch und Vietnamesisch wären bei der Gratulation von OB Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer von Vorteil gewesen, aber die anwesenden Familienmitglieder erwiesen sich als ausgezeichnete Übersetzer. Sie alle waren in traditioneller Kleidung erschienen, auch der Jubilar glänzte in einer blauen asiatischen Tracht.

Dem gebürtigen Chinesen aus Xiamen sieht man das hohe Alter absolut nicht an, obwohl er ein bewegtes Leben hinter sich hat. Bereits als Jugendlicher floh Huy Hoang To vor dem Krieg nach Vietnam und heiratete dort seine Frau Thuy Lien Thach (heute 85). Sie bekamen zwei Söhne und sieben Töchter. Trotz Studiums war es ihm in den schwierigen Jahren nicht möglich, einen Beruf zu erlernen. So arbeitete der Jubilar überwiegend im Verkauf und Handel.

Eine fast 80-köpfige Familie

Während des Vietnamkriegs floh die Familie nach Deutschland. Seit 1981 lebt sie in Erding. Huy Hoang To erinnert sich, dass die Menschen ihn und seine Familie freundlich aufgenommen hätten. Dankbar ist der liebenswerte Opa („Gong Gong“), dass es seiner großen Familie gut geht. Sie ist inzwischen auf 23 Enkel und 14 Urenkel angewachsen. Zwei weitere Urenkel werden demnächst das Licht der Welt erblicken. Ist die Großfamilie komplett, kommen rund 80 Personen zusammen.

Großer FC-Bayern-Fan

Alle wohnen im näheren Umfeld und besuchen den Jubilar regelmäßig. Bei Fußball-Welt- oder Europameisterschaften sitzen sie gemeinsam vor dem Fernseher, bejubeln die Tore und sind auch beim Autokorso freudig hupend dabei. Auch bei Spielen des FC Bayern fiebern alle mit, denn Gong Gong ist bekennender Fan des Deutschen Rekordmeisters. Er findet aber auch Ronaldo super und hat seine Fußballbegeisterung an viele Familienmitglieder weitergegeben.

Huy Hoang To beherrscht die deutsche Sprache leider nicht, aber die Weltpolitik interessiert ihn sehr. Über Satelliten empfängt er täglich die Nachrichten in chinesischer Sprache. Dennoch fühlt er sich hier sehr wohl.

Seit 65 Jahren verheiratet

Früher war der heute 100-Jährige gern mit dem Auto unterwegs, heute geht er sehr viel spazieren, ist viel in der Innenstadt unterwegs, erzählen die Töchter und Enkel. Disziplin und Regelmäßigkeit waren dem Jubilar stets wichtig. Sie helfen ihm auch heute, fit zu bleiben. Mit seiner Frau konnte Huy Hoang To vor einigen Jahren Eiserne Hochzeit für 65 gemeinsame Jahre feiern. Beide bewältigen den gemeinsamen Haushalt noch allein.

Ein Geburtstagsständchen in allen Sprachen und viel Gesundheit wünschten die Gäste ihrem Gong Gong zum 100. Geburtstag. Und wie es in China Brauch ist, erhielten auch die überraschten Gäste ein kleines Kärtchen mit vielen Glückwünschen in chinesischen Schriftzeichen, das sie freudestrahlend mit nach Hause nahmen.

Elvi Reichert