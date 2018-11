Im Adlberger gehen die Lichter wieder an

„Wohin gehen wir heute zum Essen?“ Auf diese Frage gibt es in Altenerding zwei neue Antworten.

Altenerding - Im Gasthof Adlberger am Hofmarkplatz haben Ciro und Dali Petrosino am Donnerstag ihre Pizzeria Radici eröffnet. Seit einigen Wochen ist auch wieder das griechische Lokal Mykonos an der Wendelsteinstraße geöffnet. Seit einem verheerenden Küchenbrand im März 2017 war das Lokal geschlossen. Nun ist die Wirtsfamilie Kakoulidis zurückgekehrt.

Groß war die Freude in Altenerding, als 2012 Alwin „Ali“ Lorenz das traditionsreiche Wirtshaus Adlberger eröffnete. Doch der Gastronom, der für seine gute Küche bekannt war, warf nach fünf Jahren das Handtuch. Im Oktober 2017 wurde das Lokal geschlossen, Stammtische und Versammlungen mussten ausgelagert werden.

Zwei Monate später verschärfte sich die Situation, als auch noch der Mayr-Wirt an der Haager Straße in Erding zusperrte. Das Traditionshaus soll abgerissen werden.

Nach einem Jahr, kurz vor Auslaufen der Konzession als Gaststätte, gingen am Donnerstagabend beim Adlberger die Lichter wieder an. Nach wochenlangen Umbau- und Renovierungsarbeiten hat der aus Amalfi stammende Gastronom Ciro Petrosino (48) mit seiner von der kroatischen Insel Krk stammenden Gattin Dali die Pizzeria Radici eröffnet. Seit Freitag ist regulärer Betrieb.

Noch wohnt die Familie mit den beiden Söhnen Noel (3) und Marsel (6) in Starnberg. Doch sie wollen einen Teil des Adlberger-Saals im ersten Stock in eine Wohnung umwandeln. Die zweite Hälfte soll ebenfalls wieder gastronomisch genutzt werden.

Die Petrosinos bringen viel gastronomische Erfahrung mit. Dali Petrosino kam 2001 ins Ristorante Giardino in Neufahrn (Kreis Freising). Dort lernte sie ihren jetzigen Mann Ciro kennen. Von 2006 bis 2016 betrieben die beiden ein Lokal in Pforzheim. Die vergangenen zwei Jahre war Ciro Petrosino Koch im Vis a Vis in Starnberg.

„In Altenerding haben wir das leer stehende Gasthaus gesehen und beim Erdinger Weißbräu nachgefragt, ob ein Pächter gesucht wird“, erzählt die Wirtin. Dem war so, denn das Gebäude gehört Martin Adlberger, der es an die Brauerei verpachtet hat.

Auch wenn beide auf der Suche nach einem bayerischen Wirt waren, erhielt die italienisch-kroatische Familie den Zuschlag. Sie möbelte das in die Jahre gekommene Haus auf, erneuerte die Einrichtung und ordnete die Gasträume neu an. Radici heißt übersetzt Wurzel – vielleicht ein Hinweis, dass die Gastronomen hier Wurzeln schlagen wollen.

Der Gast, verspricht die Wirtin, findet im Radici die echte italienische Küche vor – Pizza, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte, dazu eine große Auswahl an Antipasti und Desserts. „Wir bereiten alles frisch aus original italienischen Produkten zu“, betont die 42-Jährige. Bald werde man auch ein günstiges Mittagsmenü einführen.

Geöffnet ist täglich außer dienstags von 11.30 bis 14 und von 17 bis 22.30 Uhr. Im Sommer steht zudem der große Biergarten zur Verfügung.

Mediterrane Küche gibt es auch ein paar Meter weiter wieder – im Mykonos. Der Grieche war eineinhalb Jahre lang geschlossen, nachdem im März 2017 mitten in der Nacht ein Feuer die Küche vernichtet und die Gasträume unbenutzbar gemacht hatte. Familie Kakoulidis gab nicht auf, musste aber eine lange Durststrecke auf sich nehmen. Denn die Komplettsanierung erwies sich als hoch kompliziert. Doch sie wollten wieder loslegen und an die 1986 begonnene Tradition anknüpfen. Dass sie durchgehalten haben, verdanken die Kakoulidis’ auch ihrem zweiten gastronomischen Standbein, der Sportgaststätte in Attaching.

Das Feuer überlebt hat auch das legendäre All-you-can-eat-Mittagsbuffet werktags von 11.30 bis 14 Uhr. Abends ist von 17.30 bis 24 Uhr Betrieb. Aus der Küche kommen alle bekannten griechischen Spezialitäten. Kurios: Unentschlossenen Gästen wird die Nummer 300 auf der Speisekarte serviert: „Irgendwas mit Salat“ für 12,90 Euro. In diesem Fall muss man dem Koch vertrauen, was er „nach Lust und Laune“ als Überraschung zubereitet. Die Sportgaststätte in Attaching haben die Rückkehrer inzwischen aufgegeben.