„Im besten Fall erreichen wir alle Menschen“

In Interview spricht KMS-Leiter Peter Hackel über Inklusion an der Musikschule Erding, was er darunter versteht und was seine Ziele sind. Das traditionelle Begegnungskonzert findet zum 16. Mal am 23. März in der Kreismusikschule statt.

+ Peter Hackel, Inklusionsbeauftragter und Leiter der Kreismusikschule Erding. © privat

Erding – Verschiedene Ensembles der Kreismusikschule (KMS) musizieren zusammen mit Gruppen der Isar Sempt Werkstätten und Einrichtungen der Lebenshilfe sowie der St. Nikolausschule beim Begegnungskonzert, das am Donnerstag, 23. März, um 18.30 Uhr, nach drei Jahren Pandemie-bedingter Pause nun wieder stattfinden kann. Der ehemalige KMS-Leiter Bernd Scheumaier hatte das integrative Konzert vor 16 Jahren ins Leben gerufen. Sein Nachfolger Peter Hackel ist „froh, dass wir an diese Tradition endlich wieder anknüpfen können.“ Wie wird Integration und Inklusion in der Kreismusikschule gelebt? Zu diesen und weiteren Fragen unterhielten wir uns mit KMS-Leiter Peter Hackel, diese Mal in seiner Funktion als Inklusionsbeauftragter.

Herr Hackel, was verstehen Sie im Bereich der Musik unter Inklusion?

Ich verstehe Inklusion als Bestandteil der gesamten Gesellschaft, nicht einer einzelnen Gruppe. Jeder Mensch mit seiner eigenen Geschichte soll inkludiert werden.

Also Inklusion nicht nur bezogen auf Menschen mit Behinderung?

Genau. Im besten Falle erreichen wir mit Inklusion alle Menschen, beispielsweise Kinder aus Elternhäusern, die sich Musikunterricht nicht leisten können, Hochbegabte oder Senioren, die oft auch am Rande der Gesellschaft stehen.

Was macht die KMS in diesen Bereichen?

Wir geben immer wieder Konzerte in verschiedenen Behinderteneinrichtungen oder in Seniorenheimen. Unsere Lehrkraft Maria Schirmer ist Musikpädagogin und bietet Veehharfen-Unterricht an. Ein Instrument, das sehr einfach zu erlernen ist, aber sehr viel Freude bereiten kann. Ich habe es schon oft erlebt, dass ältere Menschen schnell in einen ganz anderen Gefühlszustand kommen können, wenn sie gemeinsam singen, das hat mich schon zu Tränen gerührt.

Wie erreichen Sie Kinder aus sozial schwachen Familien?

Wir haben viele Kooperationen mit Grundschulen und bieten dort Musikunterricht zu einem günstigen Preis an, der gegebenenfalls noch über die Sozialermäßigung reduziert werden kann. Da erreichen wir sehr viele Kinder. Beispielsweise sind wir am Mittwoch mit vier Lehrern gleichzeitig an einer Grundschule in Dorfen, ich unterrichte dort seit vielen Jahren eine Gitarrenklasse.

Zu den Menschen mit Behinderung: Wie viele werden in der KMS unterrichtet?

Wir haben 20 Schülerinnen und Schüler mit einem Schwerbehindertenausweis, zuzüglich der Quote, von der wir nicht wissen, dass sie benachteiligt sind.

Wie werden diese Menschen inkludiert?

Sie bekommen bei uns Einzelunterricht zum halben Preis. Wir haben da ein paar sehr engagierte Lehrkräfte, die das gerne machen.

Das ist dann aber eher Integration statt Inklusion?

Das stimmt. Wir befinden uns noch immer in einem Entwicklungsprozess. Wir arbeiten daran, unser Angebot nach außen zu tragen und bekannter zu machen. Alle sollen das Gefühl haben, dass sie willkommen sind. Wir hatten schon einmal eine inklusive Trommelgruppen, aber durch Corona hat das alles wieder einen Rückschritt erfahren. Ich habe mir als Inklusionsbeauftragter zum Ziel gesetzt, beim Begegnungskonzert in einem Jahr ein inklusives Ensemble, also musizierende Menschen mit und ohne Behinderung, zu präsentieren.

Menschen mit Beeinträchtigung in eine leistungsorientierte Gesellschaft zu inkludieren, ist keine leichte Aufgabe ...

Ja, aber das kann gelingen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Ich unterrichte seit vielen Jahren ein Ensemble. Eine Schülerin, die schon sehr lange dabei ist, fällt immer wieder für sechs Wochen aus, weil sie an chronischer Depression leidet, die immer wiederkehrt. Sie hat sich der Gruppe geöffnet, das war sehr berührend für mich und die Gruppe ist unglaublich flexibel. Wäre sie nur leistungsorientiert, würde es nicht funktionieren, wenn ein Mitglied immer wieder so lange ausfällt. Das ist für mich auch gelebte Inklusion.

Was sind Ihre kurzfristigen Ziele?

Ich suche eine Kollegin oder einen Kollegen, der eine Zusatzausbildung macht, um Menschen mit Behinderung zu unterrichten. Der Lehrgang wird vom Musikschulverband bezahlt. Die Entwicklung in Richtung Inklusion wird definitiv angestoßen. Wir werden das Thema mit großer Aufmerksamkeit angehen, prozessorientiert und im Rahmen unserer Möglichkeiten.

Das Gespräch führte Alexandra Anderka