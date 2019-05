Auf einen Ratsch mit den Dienstagsfrauen

Däumchen drehen und zu Hause rumsitzen – das ist nichts für die „Dienstagsfrauen“, wie sie sich selbst bezeichnen. Seit zehn Jahren treffen sie sich einmal im Monat zum Kaffeetrinken und Ratschen beim Krönauer. Heute ist es wieder soweit.

Erding – Bei einem Schülertreffen vor zehn Jahren beschlossen die Frauen, alle Jahrgang 1939, fortan regelmäßig zusammenzukommen. Der Gesprächsstoff geht nicht aus, in der Runde wird über vieles diskutiert. In erster Linie natürlich über die Familie, die Enkel, das Kochen oder Rezepte. Mode und Frisur sind ebenso wichtig, denn die Dienstagsfrauen legen großen Wert auf ihr Aussehen. Nur selten sprechen sie über das politische Geschehen, denn „wir sind nicht immer der gleichen Meinung“.

Hildegard Wimmer organisiert die Treffen. „Wir telefonieren, eine Whats-App-Gruppe ist tabu, wir wollen uns unterhalten“, sagt sie. Margot Irl, die viele Jahre im Gewandhaus Gruber gearbeitet hat, ist gerne mit Freunden in der Stadt unterwegs. Dienstagsfrau Monika Fischer arbeitete bis zum 78. Lebensjahr als Bürokauffrau im Geschäft ihrer Schwester. Annette Mahn ist gelernte Näherin, war bei Strickwaren Heinemann und später bei Mondy beschäftigt. Christa Forsthuber war in der familieneigenen Sämerei Schöberl im Büro tätig.

Sieglinde Wesemann erfüllte sich nach der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau ihren Traum als Bankangestellte. Lachend erzählt sie, dass ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag die Bank überfallen worden sei. Tischnachbarin Johanna Maier erinnert sich an die schwere Arbeit in der Metzgerei Mayr. Sie hat nach deren Schließung eine Stelle im Hallen- und Freibad Erding an der Kasse bekommen. Das sei wesentlich leichter gewesen, sagt sie lächelnd.

Alle Dienstagsfrauen freuen sich auf den monatlichen Ratsch. Es gibt viel zu erzählen – auch aus der gemeinsamen Schulzeit. Hildegard Wimmer erinnert sich an einen heißen Sommertag: „In der Pause setzten wir Mädels und Buben uns unter den großen Baum an der Schule am Grünen Markt, da war es schön schattig und kühl. Als der Pausengong ertönte, blieben wir alle sitzen, auch nach dem zweiten Gong. Ohne uns abgesprochen zu haben. Schließlich wurden wir ins Klassenzimmer geholt, dort erwartete uns das Donnerwetter des Lehrers.“

Gerne erinnern sich die Frauen an ihren ehemaligen Lehrer Neudert, ein netter und gepflegter Lehrer, der alle gleich behandelte. Er war der Schwarm aller Mädchen, dem man zum Schuljahresende schon mal ein Geschenk machte. Das Gegenteil sei Pfarrer Hölzl gewesen – streng und deshalb unbeliebt. Er verteilte noch Ohrfeigen. Die Erinnerungen an die Schulzeit sind noch lebendig – auch an die beliebte Lehrerin Josefine Maier.

Viele Anekdoten machten die Runde. Kurz vor 17 Uhr herrscht Aufbruchstimmung. Es wird bezahlt, der nächste Termin ausgemacht und der Tisch reserviert. Noch ein kurzer Ratsch vor der Tür, dann trennen sich die Wege. Einige Damen werden abgeholt, die anderen gehen zu Fuß nach Hause. elv