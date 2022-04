Bevölkerungswachstum geht die Puste aus

Prozentual betrachtet sind in keinem Landkreis im Großraum München zuletzt so viele neue Arbeitsplätze entstanden wie in Erding. © Hans Seeholzer

Der Landkreis Erding bleibt Zuzugsregion, die Bevölkerung ist seit 2010 um gut zehn Prozent auf knapp 140 000 gewachsen. Im ersten Corona-Jahr 2020 ist dieses Wachstum erstmals deutlich gebremst worden.

Erding - Das belegen Daten, die der Planungsverband München zusammengetragen hat. Immerhin: Die Pandemie hat dank Kurzarbeitergeld zu keinem nennenswerten Verlust von Arbeitsplätzen geführt. Dabei nimmt die Mobilität zwischen Arbeitsplatz und Wohnort im Großraum München laufend zu.



Das 2020 spürbar gebremste Bevölkerungswachstum führen die Statistiker darauf zurück, dass im Zehn-Jahres-Vergleich erstmals mehr Menschen weg- als zugezogen sind. Das Plus bescherten laut Planungsverband vor allem Ausländer, die in die Region zogen. Unter allen Landkreisen rund um München weist Erding mit 14 Prozent allerdings die geringste Fluktuation auf. Zum Vergleich: In Freising waren es knapp 18 Prozent. In den kommenden 20 Jahren wird der Altersdurchschnitt um 2,4 auf 45 Jahre steigen.



Im ersten Corona-Jahr sind im Erdinger Land 607 neue Wohnungen fertiggestellt geworden. Die Behörden erteilten zudem 1021 neue Baugenehmigungen, gut 200 mehr als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre.



Insgesamt gibt es im Landkreis über 61 000 Wohneinheiten, in denen im Schnitt je 2,3 Menschen leben. Dabei fällt in keinem Landkreis die Zunahme an Siedlungsfläche so stark aus wie in Erding – 4,6 Prozent zwischen 2016 und 2020. In Oberbayern waren es nur 2,3, im gesamten Freistaat 2,7 Prozent.



Ebenfalls auf dem Spitzenplatz liegt Erding bei der Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Wachstumsrate lag binnen zehn Jahren bei 57 Prozent auf 46 300 Stellen. In absoluten Zahlen ist das aber nur Mittelfeld. In Freising etwa sind es etwa knapp 84 000 Stellen. Entsprechend niedrig ist die Arbeitslosigkeit: 2,4 Prozent in 2020. Nur Ebersberg erreichte mit 2,3 Prozent einen noch besseren Wert. In der Landeshauptstadt waren hingegen 4,8 Prozent ohne Job.



Viele Erdinger arbeiten nicht dort, wo sie wohnen. 13 600 sind innerhalb des Landkreises unterwegs. Knapp 39 000 verlassen zur Arbeit den Landkreis, gut 21 000 pendeln ein.



Wirtschaftlich gilt der Landkreis als Boom-Region. Für die 26 Städte, Märkte und Gemeinden fallen allerdings die geringsten Kommunalsteuereinnahmen im gesamten Münchner Umland an – die Kämmerer müssen so spitz rechnen wie in keinem anderen Landkreis in der Region. Im Zehn-Jahres-Vergleich fielen laut Planungsverband Pro-Kopf-Steuereinnahmen von nur 1138 Euro an. Bei unseren Nachbarn Freising und Ebersberg waren es 1312 beziehungsweise 1460 Euro, im Landkreis München sogar 3163 Euro. Diese Unterschiede belegen, warum es etwa dem Erdinger OB Max Gotz ein dringendes Anliegen ist, neues Gewerbe in die Kreisstadt zu locken. Corona hat den Rathäusern übel mitgespielt: Die Steuereinnahmen pro Einwohner gingen 2020 um fast 300 Euro zurück. Sechs von zehn Euro kommen von der Einkommens-, drei aus der Gewerbesteuer.

