Impfzentrum: Am 30. Dezember ist Schluss

Von: Hans Moritz

Zuletzt war das Impfzentrum am S-Bahnhof untergebracht. Zum Jahresende ist endgültig Schluss. © Hans Moritz

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Inbetriebnahme schließt das Impfzentrum in Erding seine Pforten am Freitag, 30. Dezember, endgültig – auf Wunsch der Politik.

Erding - Danach werden nur noch niedergelassene Ärzte gegen das SarsCoV2-Virus impfen.



Die erste Impfung hatte am 27. Dezember 2020, nur zehn Monate nach Auftreten der Pandemie, der damalige Vizelandrat Jakob Schwimmer erhalten. Anfangs war der Ansturm auf das Impfzentrum, das vom ersten Tag an vom BRK-Kreisverband betrieben wurde, enorm – während das Serum noch knapp war. Vor dem ersten Impfzentrum in der kleinen Turnhalle am Lodererplatz bildeten sich regelmäßig lange Schlangen. Im Frühjahr 2021 zog das BRK in die benachbarte große Turnhalle um und konnte dort eine zweite Impfstraße eröffnen.



Doch im Herbst desselben Jahres war hier Schluss, der Komplex wurde abgerissen. Das Impfzentrum zog ins frühere Möbelhaus Falterer an der Haager Straße um. Doch es war nur eine Bleibe für kurze Zeit, im Frühjahr 2022 siedelte das BRK in die vormals von der Agentur für Arbeit genutzten Container am S-Bahnhof um.



Vom ersten Tag an wurde nicht nur stationär geimpft. Hinzu kamen bis zu zwei mobile Teams, die in der Hochphase in erster Linie in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs waren. Als die Grundimmunisierung (bis heute etwas über 70 Prozent der Bevölkerung) erreicht war, suchte das mobile Team Rathäuser und Bürgerhäuser auf, um den Menschen ein wohnortnahes und niederschwelliges Angebot zu machen. Ergänzt wurde es ab Herbst 2021 von einem Impfbus, den der Landkreis angeschafft hatte.



Insgesamt hat das BRK bislang mehr als 107 000 Impfungen verabreicht, auf den Impfbus entfallen fast 3700 Injektionen. Diese Zahlen nennt BRK-Sprecherin Danuta Pfanzelt im Gespräch mit unserer Zeitung. Seien es im Frühjahr pro Woche über 1400 Dosen gewesen, sei die Zahl im Herbst dieses Jahres auf 250 gesunken. Im Impfbus waren es zum Start 484 pro Woche, zuletzt nur noch 64, bilanziert Pfanzelt.



Ab Januar 2023 gibt es den Corona-Schutz nur noch bei den Hausärzten, die seit April 2021 Bestandteil der Impfkampagne sind. Pfanzelt und Dr. Hermann Schöberl, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, werben dafür, das Impfzentrum bis Jahresende noch aufzusuchen: „Bei uns geht es ohne Termin.“



Schöberl selbst wird in seinen Ruhestand zurückkehren, den der 68-Jährige für den Kampf gegen die Pandemie verlassen hatte. Er sagt: „Ich habe es gern gemacht, aber gehe ohne weinendes Auge.“



Die Mitarbeiter, betont Pfanzelt, hätten befristete Verträge gehabt, die nun ausliefen. In der Hochphase seien es 64 hauptamtliche Kräfte gewesen, aktuell 27. BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner meint, er hätte den Bestand des Impfzentrums begrüßt, „aber ich akzeptiere diese politische Entscheidung“.



Geöffnet ist vorerst noch Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 und donnerstags von 8 bis 20 Uhr. Infos auf www.brk-erding.de. ham