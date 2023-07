In Abendrobe zum Abiball

Anne-Frank-Gymnasium

Erding - Mit einem rauschenden Abiball im Sportpark Schollbach haben sich die 107 Abiturientinnen und Abiturienten des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) am Freitagabend verabschiedet. Bereits mittags hatte ihnen Direktorin Regine Hofmann ihre Zeugnisse überreicht (wir berichteten). Während da noch viele in Tracht oder ganz leger erschienen waren, warfen sich die jungen Damen und Herren abends in Schale.

Die Abiturienten des AFG:

Adrian Alexy, Erel Ariciogullari, Lonnie Avemark, Yasmin Balci, Stanley Beauchamp, Simon Berghammer, Amelie Berglind, Isabella Bobbert, Alexander Bozkov, Xaver Brandhuber, Benita Breuer, Enes Bulut, Martin Buttstedt, Timon Clemens, Magdalena Dichtl, Yasmin Dobra, Carlotta Döll, Tanja Dörhöfer, Tobias Doerk, Jana Eich, Anna Eicher, Marla Emele, Leopold Emme, Emma Erhardt, Eric Euringer, Vincent Fischer, Benedikt Fritsch, Charlotta Fritsch, Lilly Gallitz, Jonas Gasch, Joshua Götz, Antonia Götzinger, Florian Grünberg, Pavel Guridov, Paula Hachi, Stella Hackl, Miriam Hasl, Maximilian Hellinger, Muriel Henrich, Benjamin Hötscher, Theresa Hofer, Marie Huber, Melanie Jell, Veronika Klobensteiner, Nils Klöcker Naspleda, Paulina Kölblin, Florian Kramler, Simon Kronseder, Lara Kullmann, Janis Landauer, Kai Lehmann, Patrick Lehnert, Axel Lemke, Maëlle Locoge, Madeleine Mathieu, Elias Mehringer, Linus Meier, Carsten Michalke, Line Milde, Madelaine Möbes, Severin Müller, Tom Münzer, Johannes Neumaier, Helena Neupärtl, Amelie Noreisch, Rebeka Ördög, Christian Ortner, Amelie Pause, Luis Pietzner, Tim Rachholz, Nele Reichel, Móric Reichmann, Ferdi Reiter, Sofia Roth, Maximilian Ruff, Julian Sauerer, Noemi Schaaf, Viktoria Scharl, Jessica Scherb, Camilo Schmutter, Sophia Scholz, Lisa-Marie Schumm, Adrian Schuster, Julia Seidl, Benjamin Sigel, Julian Speckner, Anna Steutzger, Noah Struve, Niklas Tauber, Daniel Tchoudovski, Timothy Titt, Anh Duc Tran, Sofia Tsanakas, Amelie Ulbrich, Tanja Vicol, Maximilian Wägner, Carl Wagner, Lena Walbrunn, Florian Wanderer, Maximilian Warthmann, Carolin Weny, Leopold Wenzel, Maximilian Widmann, Sophie Wörner, Georgia Woltron, Jakob Worofka und Alexa Zaharia.