Zwei Minuten unter Wasser: Bub um ein Haar in Therme Erding ertrunken

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Rettungshubschrauber Christoph München landete am Klinikum, flog dann aber ohne den Buben zurück. © Hans Moritz

In letzter Sekunde aus dem Wasser gezogen worden ist am Sonntagabend in der Therme Erding ein Kleinkind. Ein Bub wäre um ein Haar ertrunken. Er konnte reanimiert werden. Zahlreiche Retter waren im Einsatz.

Erding - Das Unglück ereignete sich am Sonntag kurz nach 20 Uhr in der Therme Erding. Nach ersten Erkenntnissen war der vier bis fünf Jahre alte Bub etwa zwei Minuten unter Wasser, bis er entdeckt und sofort an den Beckenrand gebracht wurde. Retter berichten, dass sofort mit der Reanimation des Kindes begonnen worden sei - offensichtlich mit Erfolg: Das Kleinkind spuckte Wasser.

In Therme Erding: Kleinkind beinahe ertrunken - Hubschrauber im Einsatz

Dennoch alarmierte die Integrierte Leitstelle Erding neben Notarzt und Rettungsdienst den DRF-Rettungshubschrauber Christoph München sowie die Feuerwehr Altenerding zur Ausleuchtung eines Landesplatzes neben der Therme.

Doch dann entschied sich der Notarzt, den Kleinen sofort mit dem Auto in eine Münchner Klinik zu fahren. Der Hubschrauber landete am nahe gelegenen Klinikum Erding und kehrte dann aber ohne Patient an seinen Standort Klinikum Großhadern zurück.

Über den gesundheitlichen Zustand des Kindes und seine Herkunft war am Sonntagabend nichts zu erfahren. Die Erdinger Polizei ist in die Ermittlungen eingeschaltet. ham

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter