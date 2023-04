In Erding: Auto überschlägt sich mehrfach

Von: Uta Künkler

Erst gegen einen Baum geprallt und dann im Feld liegen geblieben ist der BMW einer 56-Jährigen aus dem Landkreis Erding. © FF Altenerding

Bei einem Überholvorgang kam eine 56-jährige BMW-Fahrerin am Ostersonntag gegen 19.20 Uhr auf der Schlossallee in Altenerding von der Straße ab, teilt die Polizei Erding mit.

Altenerding - Die Kontrolle über ihr Auto verlor eine 56-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Erding am Ostersonntag auf der Schlossallee in Altenerding. Sie überholte laut Polizeibericht einen weiteren Pkw und lief in Folge des riskanten Vorgangs Gefahr, in den entgegenkommenden Verkehr zu geraten.

Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und sich mehrfach überschlug, bevor es schließlich im Feld zum Stehen kam. Ein Rettungswagen befand sich zufällig in der Nähe. Dessen Besatzung leistete Erste Hilfe.

Die 56-Jährige aus dem Landkreis Erding kam mittelschwer verletzt ins Klinikum Erding. Ihr Pkw erlitt Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Altenerding unterstützte die Rettung und sperrte vorübergehend die Straße.