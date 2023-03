In Erding: Kellerbrand an der Goethestraße

Von: Uta Künkler

Den Kellerbrand löschten die Aktiven der Feuerwehren Erding und Altenerding. © Feuerwehr Altenerding

Zu einem Kellerbrand an der Erdinger Goethestraße wurden die Rettungskräfte am Freitag gegen 5.30 Uhr gerufen.

Erding - Gegen 5.30 Uhr ging der Notruf ein: In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße in Erding hatte sich ein Feuer entwickelt. Die Rauchschwaden hatten sich bis ins Treppenhaus ausgebreitet.

Wie die Polizei Erding mitteilt, konnte die Ursache für den Brand bisher noch nicht geklärt werden. Darum wird die Kripo wohl Ermittlungen aufnehmen. Die hinzugerufenen Feuerwehren Erding und Altenerding löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Hausbewohner hatten alle bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Haus verlassen.