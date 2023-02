In Erding: Wasserleiche aus der Sempt geborgen

Von: Uta Künkler

Eine männliche Wasserleiche haben Rettungskräfte in Erding aus der Sempt gezogen. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Großaufgebot von Wasserwacht, BRK, Feuerwehr und Polizei Am Mühlgraben in Erding: Am Samstagmorgen wurde ein Mann an der Brücke zum Parkplatz leblos aus der Sempt gezogen.

Erding - Rettungskräfte haben am Samstag gegen 9 Uhr morgens einen Mann aus der Sempt in Erding gezogen. Gegen 7 Uhr war ein Alarm in der Integrierten Rettungsleitstelle Erding eingegangen: „Person im Wasser.“

Die Rettungskräfte konnten den Mann jedoch nur noch tot bergen. Ein Retter der Wasserwacht und ein Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Erding stiegen in die an dieser Stelle knietiefe Sempt und zogen den Verunglückten ans Ufer. Dort konnte der Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen, Reanimierungsmaßnahmen wurden keine mehr eingeleitet.

Der Mann, den Alois Schießl, Einsatzleiter der Wasserwacht Erding, auf mindestens 50 Jahre schätzt, trieb an der Brücke zum großen Parkplatz am Mühlgraben vollständig bekleidet und ohne auf den ersten Blick äußerlich sichtbare Verletzungen im Fluss. Warum er ins Wasser gefallen war und seit wann er sich darin befunden hatte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

An dem zweistündigen Großeinsatz beteiligt waren die Wasserwacht Erding mit 13 Helfern inklusive Rettungstauchern und zwei Motorrettungsbooten, das BRK Erding mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie die Feuerwehr Erding mit 14 Rettungskräften und drei Fahrzeugen.

