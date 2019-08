Wo Bagger sind, ist noch lange keine Baustelle

Es ist das derzeit umstrittenste Großprojekt in der Stadt Erding – das geplante Industriegebiet Erding-West. Seit einigen Wochen graben sich entlang der Sigwolfstraße und der Dachauer Straße die Bagger in den Ackerboden. Doch der Startschuss für die jüngste Gewerbeansiedlung ist das noch nicht. Wer allerdings Einsprüche geltend machen will, hat nur noch wenige Tage Zeit.

Erding - Bereits seit Pfingsten sind die Streifen parallel zu den Straßen Baustelle. „Wie bei allen Vorhaben wird auch dieses Areal zunächst archäologisch nach Bodendenkmälern und Zeugnissen aus der Vor- und Frühgeschichte abgesucht“, erklärt Rathaussprecher Christian Wanninger im Gespräch mit unserer Zeitung. Das weltberühmte Kletthamer Gräberfeld ist nur einen Steinwurf entfernt.

Dass in weiten Teilen der Ackerboden noch erhalten ist und bebaut wird, begründet Wanninger mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde. Er versichert: „Das Industriegebiet ist längst noch nicht baureif.“ Aber es geht nun in großen Schritten vorwärts.

Die Logistikhalle XXL ist längst vom Tisch

Am 17. Dezember 2015, also bereits vor dreieinhalb Jahren, hat der Stadtrat beschlossen, die Planung für ein Industriegebiet an der Zufahrt zur Flughafentangente Ost anzuschieben. Ein Immobilieninvestor aus Neuburg/Donau legte Pläne vor, die nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bürgerschaft hohe Wellen schlugen. Hier sollte eine elf Fußballfelder große Logistikhalle entstehen. Im Osten war noch Platz für den von der Stadt dringend benötigten Recyclinghof sowie für einen Handwerkerhof.

BMW und der Ikea-Dienstleister Rhenus sollten sich hier ansiedeln. Das war dem Stadtrat eine Nummer zu groß, zumal auch Auto- und Möbelriese längst abgewunken haben. Es wurde mehrfach umgeplant. Nun ist in den Plänen ein deutlich kleinerer Hallenkomplex eingezeichnet. Auch der Handwerker- beziehungsweise Gewerbehof, für den sich einige Autohändler interessieren, ist geschrumpft. Neu hinzugekommen sind entlang der Dachauer Straße dafür zwei große Bürokomplexe, um der starken Nachfrage in Erding gerecht zu werden. Vorgesehen sind zudem ein Parkhaus und ein etwa 5000 Quadratmeter großer Wertstoffhof. Umgeben soll all das ein breiter Grüngürtel, der mit Bäumen besetzt sowie mit Geh- und Radwegen durchzogen werden soll.

Einspruchsfrist endet bald

Laut Wanninger läuft gegenwärtig die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die das Baugesetzbuch vorschreibt. Seit 5. Juli können Bürger, Verbände und Institutionen Stellung beziehen und Einwendungen vorbringen. Wer hier mitmischen will, muss sich sputen. Denn die Frist läuft Wanninger zufolge am Mittwoch, 7. August, aus. Adressat ist das Rathaus. Sämtliche Unterlagen sind auf der Homepage der Stadt (www.erding.de) einsehbar.

Danach bewertet und kommentiert das Stadtplanungsamt die Einwendungen, um sie dann erneut dem Stadtrat vorzustellen. Der muss den Bebauungsplan 225 dann absegnen, damit er ein zweites Mal ausgelegt werden kann. Das Verfahren beginnt von Neuem.

Erst wenn ein Satzungsbeschluss gefasst ist, können Investoren Bauanträge stellen. Damit ist klar: Das Industriegebiet liegt noch in mittlerer Zukunft, vor 2021 dürfte hier nichts passieren.

OB Gotz: Neue Arbeitsplätze sind wichtig

Strittig ist nicht nur die Bebauung an sich. Erhebliche Bedenken gibt es auch wegen des zusätzlichen (Lkw-)Verkehrs auf der ohnehin unterdimensionierten FTO-Zufahrt. Zudem gibt es in Stadtrat und Bevölkerung Stimmen, die sich grundsätzlich gegen neue Gewerbegebiete aussprechen, um den ohnehin schon hohen Druck auf den Wohnungsmarkt nicht noch weiter zu verschärfen.

Das Gegenargument von OB Max Gotz (CSU): Nur neue Gewerbeflächen sorgen für weiter hohe kommunale Steuereinnahmen. Zudem ersparten wohnortnahe Arbeitsplätze lästige Pendlerfahrten nach München. Wer in Erding-West einziehen könnte, steht aber noch in den Sternen. Namen gibt es bislang keine.