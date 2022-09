„Nicht alles in der digitalen Welt ist negativ“

Tipps zur Medienerziehung für Kinder

Wie begleitet man sein Kind beim Umgang mit digitalen Medien? Eltern konnten sich bei einer Veranstaltung in Erding Tipps dazu holen.

Erding – Wie können Eltern verantwortungsbewusst mit dem Medienkonsum ihrer Kinder umgehen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung #StarkMitMedien im Bildungszentrum für Gesundheit in Erding. Viele Interessierte sowie Sozialministerin Ulrike Scharf und Landrat Martin Bayerstorfer schauten vorbei.

Einen Stand hatte das Institut für Medienpädagogik JFF aufgebaut. Das will Eltern dafür sensibilisieren, welche Faszination Computer- oder Online-Spiele auf den Nachwuchs ausüben. In vielen der Spiele gebe es auch heute noch fragwürdige Inhalte, etwa ein veraltetes Männer- und Frauenbild oder Cybergrooming. Darunter versteht man die gezielte Manipulation Minderjähriger sowie junger Volljähriger über das Internet. Dabei versuchen Erwachsene unter anderem, sexuelle Gewalt auszuüben.

„Wir geben Tipps, wie man das mit den Kids besprechen kann“, so Michael Gurt von JFF. Er erklärte, dass es auch viele pädagogisch wertvolle Spiele gebe, einige davon präsentierte das Institut in Erding. „Es ist wichtig, dass wir mit unserem Material an die Eltern herankommen, dafür ist so eine Veranstaltung bestens geeignet“, befand Gurt.

+ Konzentriert und neugierig probierten die jungen und älteren Besucher die Angebote an den verschiedenen Ständen im Bildungszentrum für Gesundheit aus. © Bernd Heinzinger

Die Ansprechpartner aus dem Landkreis präsentierten sich an einigen Ständen. Seitens der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, der Bildungsregion Erding und der Familienstützpunkte gab es nicht nur Flyer zum Mitnehmen, sondern auch Angebote zum Mitmachen. Die Besucher durften beim Sinnesparcours Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen mit Spaß erforschen. Auf Tablets konnte jeder Trickfilmtechniken und Spiele testen, via Green-Screen von sich ein Foto beispielsweise im Weltall machen lassen oder mit einem digitalen Mikroskop verschiedene Materialien einmal stark vergrößert betrachten. Vorträge rundeten die Veranstaltung ab.

Ministerin Scharf betonte: „Die Medienkontakte nahmen während der Corona-Pandemie unglaublich zu. Das Thema kann nicht ernst genug genommen werden.“ Eltern müssten sich mit den Medien beschäftigen, damit die Kinder den richtigen Umgang erlernen. Die meisten würden bereits mit einem Jahr den ersten Kontakt bekommen. Scharf verwies auf den Modellversuch „Kita Digital Bayern“. Dabei bekommen Kindereinrichtungen Digital-Coaches gestellt und werden mit digitalen Werkzeugen ausgestattet: „Die ersten Erfahrungen sind hervorragend“, freute sich Scharf. Zwölf Einrichtungen im Landkreis hätten sich im ersten Anlauf beteiligt, sagte Landrat Bayerstorfer: „In der zweiten Runde sind zehn weitere dazugekommen.“

Der Landkreis weite sein Angebot aus, sei seit zwei Jahren auch digitale Bildungsregion. „Eltern müssen für die Medien aber selbst auch offen sein“, betonte Bayerstorfer: „Sie sollen am besten ihren Nachwuchs mit Freude begleiten. Denn nicht alles in der digitalen Welt ist negativ.“

Die Vielfalt wird jedenfalls immer größer. Bei den sozialen Netzwerken sah Medienexpertin Kathrin Demmler von JFF die immer stärker aufkommende Plattform „TikTok“ als drastisches Beispiel: „Hier gibt es sogar Kriegsberichterstattung zu sehen.“ Auch sie appellierte an die Eltern, den Nachwuchs dabei nicht alleine zu lassen, sondern selbst ohne Angst, aber mit der nötigen Sensibilität an die Sache heranzugehen.

Alle Vorträge wurden gefilmt und sind im Internet auf www.familienland.bayern.de zu finden. Infos zu den Landkreis-Angeboten gibt es auf www.landkreis-erding.de.