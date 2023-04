Installateure als Telefonseelsorger

Von: Alexandra Anderka

Bei der Wartung einer Ölheizung: Heizungsinstallateur Heribert Niedermaier. Eine solche soll künftig nicht mehr eingebaut werden. Abwarten, überlegen und beraten lassen. © Fabian Holzner

Das geplante Verbot der Bundesregierung von reinen Öl- und Gasheizungen verunsichert viele Bürger im Landkreis. Das Telefon bei Installateuren und Energieberatern steht nicht mehr still.

Landkreis – „Zu hektisch“, „unausgegoren“, „nicht durchdacht“, das sind die einhelligen Kommentare von Heizungsinstallateuren und Kaminkehrern im Landkreis zum geplanten Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024. Auch wenn das Gebäudeenergiewende-Gesetz noch nicht beschlossen ist, sorgt es schon jetzt für Wirbel in der Bevölkerung – so auch im Landkreis. Gar von „Panik“ in der Bevölkerung spricht Heribert Niedermaier, stellvertretender Obermeister der Innung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Spengler Freising-Erding, der die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert. „Wie sollen wir das leisten? Alle Betriebe sind voll bis unter die Decke, das höre ich vom Verband.“ 100 Meisterbetriebe gehören dem Zusammenschluss an.

„Irre, was da gerade abläuft“

In seinem Betrieb in Hohenpolding sieht es nicht anders aus. „Das Telefon steht nicht mehr still. Am anderen Ende haben wir verzweifelte Kunden, die verunsichert sind. Wir kommen uns vor wie Telefonseelsorger“, schildert Niedermaier die Lage. „Das ist irre, was da gerade abläuft.“

Von der Ampelregierung ist vorgesehen, dass ab 2024 Öl- und Gasheizungen nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden können – sprich eine Hybridlösung bieten, die aber laut Niedermaier mit gut 40 000 Euro zubuche schlägt, ein reiner Ölofen koste die Hälfte. Das bringe viele Bürger auf den Plan, noch heuer eine neue Öl- oder Gasheizung einzubauen, um dann 20 Jahre Ruhe zu haben, so Niedermaier.

Ich werde auf der Straße von vielen verunsicherten Bürgern angesprochen.

Für „überstürzt“ und „nicht sinnvoll“ hält das Herbert Maier, Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat Erding und Vorsitzender des Kreisvereins Energiewende. Der Erdinger ist sich sicher: „So billig wie vor dem Ukrainekrieg werden Öl und Gas nicht mehr.“ Die Preise dürften auch wegen der CO2-Bepreisung, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll, eher in die Höhe schnellen. Somit ergebe sich für die Bürger mit alten Heizsystemen eine kontinuierliche Belastung. Maier befürwortet den Vorstoß Habecks: „Sicherlich ist dieses Gesetz sinnvoll, wir können es uns nicht leisten, so weiterzumachen. Hier besteht Dringlichkeit.“ Dennoch räumt der Grünen-Politiker ein: „Ich werde auf der Straße von vielen verunsicherten Bürgern angesprochen.“ Er selbst habe einen Brief nach Berlin geschrieben, mit der Aufforderung, „die Bevölkerung bei diesem Thema mitzunehmen“, gerade auch die älteren Mitbürger.

Darauf wurde bereits mit Kompromissen reagiert. Die 65-Prozent-Vorgabe beim Einbau neuer Heizungen gilt nicht für Hausbesitzer, die über 80 Jahre alt sind. Erst wenn deren Haus vererbt oder verkauft wird, soll das neue Recht mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren greifen. Laut Gesetzesentwurf könne im Einzelfall bei wirtschaftlicher oder persönlicher Unzumutbarkeit ebenfalls eine Ausnahme geltend gemacht werden.

Die „Teufelei“ sieht Maier allerdings ganz woanders. „Das Thema ist ja nicht neu, das stand schon im Koalitionsvertrag. In diesem unfertigen Stand war es nicht für die Veröffentlichung gedacht.“ Und genau da sorge es jetzt für Verunsicherung. Deshalb rät der Energie-Experte: „Erst einmal die Ausarbeitung des Gesetzes abwarten und sich bis dahin beraten lassen.“

Genauso sieht es Rudolf Haas, Inhaber der gleichnamigen Heizungsbaufirma in Wartenberg. Es mache keinen Sinn, „jetzt überstürzt eine neue Öl- oder Gasheizung einzubauen“. Ganz abgesehen davon, dass die Hersteller im Augenblick gar nicht mit der Beschaffung der Komponenten hinterher kämen. „Wenn heute einer bei mir einen Ölkessel bestellt, kann es gut sein, dass ich diesen erst 2024 installieren kann.“ Der Wartenberger empfiehlt, „nicht in Panik zu verfallen“. Laut Haas haben die meisten Kunden zehn Jahre Zeit, um sich zu überlegen, was finanziell machbar und im individuellen Fall sinnvoll ist.“

Es gibt keine Lösung von der Stange.

Grundsätzlich hält er das Verbot von reinen Öl- und Gasheizungen für sinnvoll. „Das Ganze ist nur zu kurzfristig angelegt, aber das liegt auch an der Vorgängerregierung, die haben die Energiewende zu wenig vorbereitet.“ Große Vorsicht mahnt er beim Einbau einer Wärmepumpe in ein Haus aus den 60er oder 70er Jahren an. „Das muss erst vorsichtig gedämmt werden, denn Wärmepumpen haben eine niedrigere Vorlauftemperatur.“ Wenn das Haus also nicht energetisch saniert ist, bringt die Wärmepumpe nicht die geforderte Leistung. Zudem würde sie zu viel Strom verbrauchen.

Bezirkskaminkehrer Florian Aigner hingegen rät nicht ganz von einer Wärmepumpe in alten Gebäuden ab: „Als Kombiheizung, zum Beispiel mit Gas oder Holzofen, ist das durchaus praktikabel.“ Doch auch er sagt: „Es gibt keine Lösung von der Stange.“ Der Energieberater, der täglich ebenfalls viele verunsicherte Kunden am Telefon habe, fordert längere Übergangsfristen: „Das alles ist zu hektisch.“

Vize-Obermeister Niedermaier hofft, „die Kuh noch vom Eis zu bringen“. Denn im Augenblick sei es schwierig, einen guten Rat zu geben, außer: „Abwarten, überlegen und beraten lassen“.