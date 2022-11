Jahreskalender des Museums Erding: Schätze aus dem Bildarchiv

Fotos, die Geschichten erzählen, zeigt der Jahreskalender, den Museumsleiter Harald Krause, Simone Lachmann (Bildarchiv) und OB Max Gotz (v. l.) vorstellten. Foto: Peter Bauersachs. © Peter Bauersachs

Schöne Premiere: Das Museum Erding gibt erstmals einen Jahreskalender heraus. Er enthält Schätze aus dem Bildarchiv - und einen Aprilscherz.

Erding – Es geht auch ohne Computer: Dass Fotografen schon vor über 100 Jahren perfekte Bildmontagen schufen, beweist ein Foto im Jahreskalender, den das Museum Erding unter dem Motto „Schätze aus dem Bildarchiv“ zum Verkauf anbietet. Auf dem April-Blatt 2023 sieht man, wie ein Zeppelin zwischen Stadtturm und Frauenkircherls über der Innenstadt schwebt.

Das Luftschiff war damals als „Aprilscherz“ vom Fotografen ins Bild montiert und als Postkarte verkauft worden. Den Flug gab es tatsächlich: Am 1. April 1909 startete Zeppelin Z 3 von Friedrichshafen, flog hoch über Erding nach München, wurde aber abgetrieben. So landete Z 3 bei Dingolfing und setzte seinen Flug nach München erst am Folgetag fort. Das hat Simone Lachmann, Beauftragte für das Bildarchiv im Museum, im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen erforscht.

Der Jahreskalender, den das Museum erstmals herausgibt, zeigt zwölf Schwarzweiß-Fotografien aus dem 20. Jahrhundert. Das Motto lautet: „Ein etwas anderer Blickwinkel auf unsere Stadt in historischen Fotografien“. „Zum Auftakt der neuen Kalenderreihe haben wir uns auf keine bestimmte Epoche der Stadtgeschichte festgelegt. Vielmehr ging es um Fotografien, die eine kleine Geschichte oder Anekdote über unsere Stadt erzählen und den Betrachter einladen, diese neu zu entdecken“, erklärte Museumsleiter Harald Krause bei der Vorstellung.

Unter den zwölf Bildern sind etliche unseres langjährigen Heimatzeitungsfotografen Konrad Kressierer. Er hat dem Museum 12 000 Archivbilder überlassen. Die Sammlung des Museums umfasst insgesamt mehr als 40 000 Fotografien, Negative, Fotoplatten und Ansichtspostkarten aus 170 Jahren.

Der Kalender kostet 10 Euro und kann ab 15. November im Museum und in den Buchläden LeseGlück (Heilig-Geist-Hof 3) und Lesezeichen (Haager Straße 10) erworben werden. Im Museum ist auch eine Bestellung unter Tel. (0 81 22) 408-158 möglich. Dann kommen allerdings 3,75 Euro für den Postversand hinzu. PETER BAUERSACHS