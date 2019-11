Jazz Tage Erding: „Erneut ein Erfolg“

Die Jazz Tage Erding profitieren von ihrem Stammpublikum und können auch heuer gute Besucherzahlen verzeichnen.

Erding– Einen Tag kürzer waren die Jazz Tage Erding aufgrund von Allerheiligen dieses Jahr. „Klein, aber fein“ hatte sich Organisator Christian Wanninger von der Stadt Erding deshalb als Motto vorgenommen. Und das ist laut Ludwig Kirmair, Vize-Bürgermeister und Kulturreferent, gelungen. Auch die Besucherzahlen seien sehr zufriedenstellend gewesen. „Da gab es keine Änderung zu den vergangenen Jahren, da sind keine großen Schwankungen zu verzeichnen. Wir haben bereits unser Stammpublikum. Da sieht man tatsächlich jedes Jahr dieselben Gesichter.“

Als „erneuten Erfolg“ bewertet Kirmair die Veranstaltungen zusammenfassend, die Samstag und Sonntag im Gasthaus Zur Post, im Saal der Kreismusikschule (siehe Bericht oben) und in der Airbräu-Tenne am Flughafen stattfanden.

Der Kulturreferent, der sich selbst nicht als Jazz-Kenner, aber Musikliebhaber bezeichnet, hat bis auf den Frühschoppen am Flughafen und Jazz für Kinder am Samstagnachmittag alle Konzerte besucht. „Mir gefällt einfach gute Musik, und da ist mir der Stil beinahe egal. Das kann Volksmusik, Klassik oder eben Jazz sein.“ Gute Musik hat es am Wochenende laut Kirmair definitiv gegeben.

Der Frühschoppen mit den Mississippi Jazzmen war „mehr als ausverkauft. Es mussten leider Leute wieder weggeschickt werden, da es keine Karten mehr gab.“ Die Stimmung sei sehr gut gewesen, doch habe er bemerkt, dass mit dem Alter der Musiker auch das Alter des Publikums gestiegen sei.

Seine Favoriten waren Duophonics am Samstagabend in der Kreismusikschule – ein außergewöhnliches Jazz-Trio. Während Gitarrist Peter Fessler und der Percussionist Alfonso Garrido öfter zusammen auf der Bühne stehen, sind gemeinsame Auftritte mit dem Trompeter Joo Kraus selten. „Peter Fessler ist ein Ausnahmegitarrist“, schwärmt Kirmair, zudem habe Fesslers Stimme einen „sagenhaften Umfang“.

Die Jazz Tage Erding sind fest im Kulturkalender der Stadt Erding verankert und daran werde sich – auch wegen der stabilen Besucherzahlen – bis auf Weiteres nichts ändern, ist sich Kirmair sicher. Alexandra Anderka