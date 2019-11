Jazz Tage Erding: Keine Show, einfach nur gute Musik

Auch die Matinee im Rahmen der Jazz Tage Erding war gelungen. Das Jason Seizer Quartett lieferte bei der Abschlussveranstaltung im Saal der Kreismusikschule Jazz vom Feinsten ab und machte nicht viel Aufhebens.

Erding–Sein Saxophon war nicht auf Hochglanz poliert, sondern eher matt. Aber wer derart viel spielt wie Jason Seizer, der hat einfach keine Zeit, sein Instrument auch noch zu putzen. Was er zusammen mit Pablo Held (Piano), Jonas Westergaard (Kontrabass) und Fabian Arends (Schlagzeug) am Sonntag im Konzertsaal der Kreismusikschule ablieferte, war eine Klasse für sich: Unaufgeregt, vollständiger Verzicht auf jede Show, volle Konzentration auf das Wesentliche: einfach nur gute Musik!

Filmmusik haben die vier sich vorgenommen, haben daraus sogar ein ganzes Album gestrickt. Dazu kommen Eigenkompositionen, die den Vormittag in der Kreismusikschule im Rahmen der Jazz Tage Erding zu etwas Besonderem machten. Dabei nahm der Bandleader sich immer wieder sehr zurück und ließ die drei Anderen machen. Dabei wurde deutlich, dass Jonas Westergaard seinen betagt aussehenden Bass mit einem ganz eigenen Enthusiasmus bediente.

Das Drumset von Fabian Arends war von der Größe her eher sparsam, was er aber aus ihm herausholte, übertraf manchen Schlagzeuger, der glaubt, er müsse sich hinter einer Vielzahl von Teilen geradezu verbarrikadieren. Mal streichelte er mit dem Jazz-Besen die Felle zärtlich, um Sekunden später zu deutlich härteren Klängen zu greifen, immer passend zu den präzisen Tönen von Pablo Held, der beinahe regungslos vor seinem Flügel saß, den Ton angab, wenn nicht das dominante Saxophon wieder einstieg. Unter dem Strich war es der Vormittag der ruhigeren Klänge, unterbrochen von den „wohlverdienten Weißwürsten“ (Jason Seizer). Der Saxer freute sich, in diesem Raum spielen zu können, lobte die Akustik des Konzertsaals und war damit auf einer Linie mit OB Max Gotz, der in seiner Begrüßung („Wie? Ich soll was sagen?“) dem Landkreis dankte, dass dieser als Träger der Kreismusikschule auch den Raum zur Verfügung stellte, sich die Bemerkung aber nicht verkneifen wollte, dass die Stadt solche Jazz Tage sehr gut selbst organisieren könne. In der Tat: „Da hat ein Herr Wanninger bei mir angerufen“, erzählt der Bandleader. Das Publikum dankte den Organisatoren durch zahlreichen Besuch, der Saal war gut voll. KLAUS KUHN