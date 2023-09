Wer will Erdings erstes Christkind werden?

Von: Gabi Zierz

Freuen sich auf viele Bewerbungen: Patrik Goldes (l.) und Florian Rauch vom Kulturamt sowie Antonia Hirner (vor dem Flügelfenster) und Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing. © Gabi Zierz

Die Stadt sucht eine charmante Verstärkung in der Vorweihnachtszeit und Erdings erstes Christkind. Bewerbungen sind bis 6. Oktober möglich.

Erding – In Nürnberg gibt es schon lange eins, in Erding soll heuer Premiere sein: Die Stadt sucht erstmals ein Christkind, das sie repräsentiert und die Besucher des Christkindlmarktes auf die Weihnachtszeit einstimmt. Wer zwischen 16 und 22 Jahre jung ist, aus Stadt oder Landkreis Erding stammt, und Freude an öffentlichen Auftritten hat, kann sich bewerben.

„Die- oder derjenige, der Interesse hat, sollte Freude an öffentlichen Auftritten haben, offen, herzlich und spontan sein und sich im Umgang mit Menschen und vor allem Kindern wohlfühlen“, sagte Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing am Freitagvormittag, als sie die Idee mit ihren Kollegen vom Kulturamt vorstellte. Zehn Termine habe das Christkind zu bewältigen. Dazu gehören die Eröffnung des Marktes am Freitag, 24. November, die Wunschsterne-Aktion und das Turmblasen an Heiligabend.

Zudem soll es an den vier Dienstagen in der Adventszeit jeweils um 17 Uhr auf dem Kleinen Platz oder Schrannenplatz Kindern kleine Geschichten vorlesen und sich mit ihnen auf der Lichterkutsche fotografieren lassen. An drei Freitagen seien jeweils um 16 Uhr weitere Aktionen mit Kindern geplant: Singen, basteln oder ein Spaziergang durch die Innenstadt, so Flötzinger-Wilson.

Sie hatte die Idee, ein Christkind zu suchen. „Und wir im Team waren alle gleich begeistert“, erklärte Patrik Goldes vom Kulturamt, das den Christkindlmarkt organisiert. „Es ist war Neues und vor allem ein Zugpferd für Kinder“, sagt Flötzinger-Wilson: „Wir hoffen auf viele strahlende Augen.“

Ausgestattet wird das Christkind mit einem traditionellen Gewand, das die Volksspielgruppe Altenerding zur Verfügung stellt. Ob es eine blond-gelockte Perücke braucht, hängt von der natürlichen Haarpracht ab.

Das Erdinger Christkind wird für seine Aufgaben auch entlohnt. So erhält es eine Erding Card im Wert von 500 Euro, zwei Tageskarten für die Therme, warme Winterstiefel von Schuh Gerlspeck und natürlich eine Verköstigung. Außerdem wird es vor den Auftritten professionell gestylt.

Bewerben können sich Interessierte bis 6. Oktober mit Foto, Kontaktdaten, einem Motivationsschreiben und/oder Video, in dem sie erklären, warum sie das Christkind sein wollen. Einfach per E-Mail an stadtmarketing@erding.de schicken oder an der Rathaus-Info abgeben. Aus allen Bewerbungen kommen zwei in die Endauswahl. Diese beiden werden auf der Stadt-Homepage und in den Sozialen Medien vorgestellt. Die letzte Entscheidung treffen die Bürger. Sie können per Mausklick abstimmen.

Der Erdinger Christkindlmarkt findet heuer vom 24. November bis 22. Dezember statt. Goldes kündigt ein vielseitiges Programm an, das auf der Bühne am Schrannenplatz und im Frauenkircherl geboten wird. Auch die Kunsteisbahn soll stärker eingebunden werden. Heuer gibt es erstmals zwei Hütten von „Echt Erding“, in denen abwechselnd Erdinger ausstellen und zeigen, was der Landkreis zu bieten hat.