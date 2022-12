„Jetzt geht es nicht mehr ohne euch“: Nachbarschaftshilfe Erding unterstützt immer mehr Bürger

Von: Gabi Zierz

Aus dem Erlös des Weihnachtsbasars hat das Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding 1000 Euro an die Tafel gespendet. Darüber freute sich NBH-Vorsitzende Petra Bauernfeind (M.) sehr. Den Scheck überreichten (v. l.) die Schülersprecher Kilian Herz, Laura Mattern und Amy Grindau sowie Oberstufensprecher Konrad Thees. Dazu kamen Geschenkekisten, die die Klassen gefüllt hatten. © Schule

Die Tafel Erding wird seit Monaten geradezu überrannt. Allein 400 Kunden holen bei ihr regelmäßig Lebensmittel ab. Das ist nur eine Aufgabe der Nachbarschaftshilfe Erding.

Erding – Von einer Krise in die nächste: Die sozialen Vereine und Verbände bilden im Besonderen herausfordernde Entwicklungen in der Gesellschaft ab. Geradezu explosionsartig hat sich der Andrang der Menschen bei der Tafel Erding entwickelt. So war die Arbeit der Nachbarschaftshilfe (NBH) 2022 vor allem von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine geprägt.

Holten zu Beginn des Jahres noch rund 140 Haushalte wöchentlich Lebensmittel in den Tafel-Räumen am Bahnhof ab, so waren es einen Monat nach Kriegsausbruch bereits 170. Mittlerweile sind bis zu 400 Abholer regelmäßig Kunden der Tafel, erklärt NBH-Vorsitzende Petra Bauernfeind. Knapp die Hälfte von ihnen stamme aus der Ukraine, aber nicht nur ihre Gruppe wachse stetig an: „Auch aus Deutschland und anderen Ländern ringen sich immer mehr Menschen zum Gang zur Tafel durch.“

Um diesen Ansturm ohne Aufnahmestopp bewältigen zu können, musste die Tafel zwei Kundengruppen bilden: eine ukrainische und eine mit Kunden aus allen anderen Nationen. Jede Gruppe darf nun im Wechsel alle zwei Wochen Lebensmittel abholen. „Anders hätten die Lebensmittel nicht mehr ausgereicht“, sagt Bauernfeind.

Außerdem gerieten die Ehrenamtlichen mehr und mehr unter Druck. „Die Menschen mussten in Akkordarbeit regelrecht abgefertigt werden, langjährige Kundinnen und Kunden blieben plötzlich aus.“ Für die Menschen vor und hinter den Theken sei dies gleichermaßen frustrierend gewesen.

Die Inflation sorgt nun für einen weiteren Schub. Eine Kundin aus Klettham erklärte schlicht: „Ich habe einige Monate vom mühsam Ersparten zehren und auf die Tafel verzichten können. Jetzt geht es nicht mehr ohne euch.“ Dennoch versucht das Team, immer noch den einzelnen Menschen zu sehen, der mit allen Sorgen und Nöten vor den Ehrenamtlichen steht. Denn die Hilfe der Tafel geht weit über die Lebensmittelausgabe hinaus.

Bauernfeind erzählt: „Eine Mitarbeiterin hat eine Frau mit mehreren Beeinträchtigungen einige Male zum Arzt nach München begleitet, eine Kollegin einen Rentner mit mehreren Treffen in die Grundsicherung gebracht. Zuvor war nahezu seine komplette kleine Rente für die Miete draufgegangen.“ Das alles sei nur als Teamleistung zu stemmen. Viele der Ehrenamtlichen seien jede Woche im Einsatz, manche sogar an mehreren Tagen.

Auch bei Sonderaktionen sind die Helfer zur Stelle. Dies waren heuer beispielsweise die Unterstützung der Flüchtlingshilfe bei der Sachspenden-Sammlung für die Ukraine, der Tag der Begegnung in der Nachbarschaftshilfe oder die Ausgabe der Geschenke aus der Aktion Wunschstern der Stadt im Frauenkircherl.

„Genauso treu sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis“, sagt Bauernfeind dankbar. Ob als Einzelspender, Vereine, Pfarreien, Schulen, Kindergärten, Foodsharing, Firmen oder benachbarte Tafeln: Mit großartigem Engagement helfen viele Menschen mit, das Lebensmittellager immer wieder zu füllen. Den Grundstock bilden aber nach wie vor die Lebensmittelspenden von Supermärkten, Bäckereien und Geschäften. Der Radius des Abholteams, das an drei Tagen unterwegs ist, wird immer größer.

Dabei hält das Büroteam der NBH dem Vorstand den Rücken frei. Die drei Frauen managen die nachbarschaftliche Hilfe nahezu allein. Und diese ist vielfältig. Nicht nur die Zwergerl-Gruppen, die Gruppe „Senioren helfen Senioren“ oder die Freizeitclubs für Menschen mit und ohne Behinderung können nach der Corona-Pause wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Auch nach über 40 Jahren soll der Auftrag des Vereins nicht untergehen. „Zu helfen, wie man es in einer guten Nachbarschaft tut“, betont Bauernfeind: „Ob man drei Bewohnerinnen im Seniorenheim den dringend gewünschten Kühlschrank und Fernseher organisiert und frei Haus liefert, der Dame mit dem Oberschenkelhalsbruch noch am Tag der Rückkehr aus der Reha den Kühlschrank füllt, oder eine Todesnachricht überbringt: Für andere da zu sein, war, ist und bleibt der Anspruch der Nachbarschaftshilfe.“

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis und die Arbeit der Nachbarschaftshilfe Erding. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.