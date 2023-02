6. Jobmesse in Erding: „Die Jugend muss uns kennen lernen“

Von: Gabi Zierz

Freuen sich auf die Jobmesse am 3./4. März in der Stadthalle (v.l.): Jutta Kistner (Stadthalle), Sabine Obermaier (Hallo Erding), Eva Fröschl und Anja Finkenzeller (beide Wurzer Umwelt), Elke Terlutter und Nicole Schoderer (beide Autohaus Nagel), Verena Sedlmeier und Bianca Kujath (beide Recrewt), Brigitte Buchner (Stadthalle), Petra Gartner und Franz Becker (beide Hallo Erding). © Gabi Zierz

40 Arbeitgeber präsentieren sich auf der 6. Erdinger Jobmesse am 3./4. März in der Stadthalle. Dort werben sie um Fachkräfte und Auszubildende. Der Eintritt ist frei.

Erding – Vom Autohaus übers Klinikum bis zur Wurzer Umwelt GmbH: Bei der 6. Jobmesse „Localjob Erding“ am Freitag und Samstag, 3./4. März, jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Stadthalle präsentieren sich 40 Arbeitgeber aus dem Landkreis und der Region und werben um Mitarbeiter. Wie groß der Bedarf an Auszubildenden und Fachkräften ist, zeigt allein die Zahl der Aussteller. Es sind mit 40 so viele wie nie, wie Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner betont. Weitere kamen aus Platzmangel nicht zum Zug.

Gemeinsam mit Franz Becker, Chef des Veranstalters Hallo Erding, stellte Kistner das Konzept der beliebten Messe vor, die alle zwei Jahre stattfindet. 2021 hatte sie wegen der Pandemie auf Oktober verschoben werden müssen. Bei der Jobmesse stehen neben potenziellen Auszubildenden auch Berufsrückkehrer, Wiedereinsteiger und wechselwillige Arbeitnehmer im Fokus.

Auf die großen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die sich seit einigen Jahren abzeichnen, ging Becker ein. „Viele Betriebe haben offene Stellen“, sagte er. Die Suche nach Auszubildenden und anderen Mitarbeitern habe sich im Vergleich zu früheren Jahren sehr verschärft. Gebraucht würden alle – Aushilfen ebenso wie Teil- und Vollzeitkräfte. „Wir müssen arbeiten, und es ist schön zu arbeiten“, betonte er. Becker wünscht sich für die beiden Messetage – der Eintritt ist frei – einen regen Besuch, interessante Gespräche und daraus resultierende Arbeitsbeziehungen.

Zuversichtlich sind die Premiumpartner der Messe, die von Anfang an dabei sind. So betonte Eva Fröschl von Wurzer Umwelt, dass bei der vergangenen Jobmesse viel los gewesen sei und vor allem viele Schulklassen mit ihren Lehrern da waren. „Bei uns sind viele Berufe möglich“, sagte sie. Aktuell habe die Firma Wurzer in Eitting 450 Beschäftigte und 20 Azubis, die unter anderem zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ausgebildet werden.

Elke Terlutter, Kaufmännische Leiterin des Mercedes-Autohauses Nagel, brachte die Veränderungen auf den Punkt: „Die Zukunft liegt in der Jugend, und die muss uns kennen lernen. Wir müssen uns als Betrieb bei der Jugend bewerben und sagen, was wir bieten – nicht umgekehrt.“ Auto Nagel stelle jedes Jahr zehn bis zwölf neue Azubis ein – mit Übernahmegarantie – und bilde aktuell an seinen drei Standorten 35 Lehrlinge aus, unter anderem zu Automobilkaufleuten, Mechatronikern und Bürokaufleuten. Künftig werde die IT eine immer größere Rolle spielen, so Terlutter. So gebe es bereits den Beruf des Kfz-Hochvolttechnikers.

Erstmals auf der Jobmesse in Erding ist die Matching-Plattform Recrewt aus Landshut. Die Schwestern Bianca Kujath und Verena Sedlmeier haben sie gegründet, helfen Jugendlichen mit ihrer Matching-App bei der Berufsorientierung und wollen so Azubis und Betriebe „passgenau und effizient zusammenbringen“, wie Kujath erklärte.

Heranwachsende seien oft unorientiert und würden viele Ausbildungsberufe gar nicht kennen. Mit ihrer Matching-App wollen die Schwestern den jungen Leuten aufzeigen, was zu ihnen passt. „Unser Matching ist berufsübergreifend“, betonte Sedlmeier. Schon vorab ist Recrewt mit den Schulen in Kontakt getreten, die zur Messe kommen, hat Infomaterial zugeschickt, um die Schüler vorzubereiten. „Idealerweise lädt man sich die App vorab herunter“, riet Kujath.

Am Freitagvormittag werden auf der Messe viele Schulklassen erwartet, am Nachmittag und am Samstag kommen erfahrungsgemäß mehr Eltern mit ihren heranwachsenden Kindern. Die Jugendlichen „haben alle eine gute Zukunft vor sich“, betonte Becker. Dafür leiste die Messe Unterstützung. Neben den bereits erwähnten Firmen sind auch Arbeitgeber aus den Branchen Bau, Feinmechanik, Pflege, Transport/Logistik, Gastronomie, Optiker, Einzelhandel, Luftfahrt, Elektronik/Maschinenbau, Gesundheit/Heilberufe und die Bundeswehr vertreten.

Heuer wird auch aus Platzgründen auf Vorträge verzichtet, dafür gibt es im Obergeschoss der Stadthalle erstmals fünf Messestände und einen Lounge-Bereich, in den sich Firmen und Bewerber zu Gesprächen zurückziehen können. Denn nichts gehe über den persönlichen Kontakt bei einer Messe, betonte Kistner. Den könne kein Medium ersetzen.

Internet: www.localjob-messe.de