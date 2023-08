Wo Architektur zu den Schulfächern gehört: Johann Wittenburg (17) aus Erding über sein Jahr in den USA

Auf Reisen in den USA: Johann Wittenburg (r.) unterwegs mit seiner Gastfamilie. © privat

Johann Wittenburg aus Erding hat ein Auslandsjahr in den USA verbracht. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz war dabei sein Pate. Nun trafen sich die beiden wieder, und Wittenburg erzählte von seinen Erlebnissen.

Erding/Springfield – Vor einem Jahr ist für Johann Wittenburg aus Erding mit einem Auslandsjahr in den USA ein Traum in Erfüllung gegangen. Der 17-Jährige ist Ende August 2022 nach Springfield im amerikanischen Bundesstaat Missouri geflogen. CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz war sein Pate im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP). Nun trafen sich die beiden wieder, und Wittenburg erzählte von seinen Erlebnissen in den USA.

Angekommen in der 170 000-Einwohner-Stadt, hat er seine Gastfamilie kennengelernt. „Ich habe mich sehr gut mit ihnen verstanden. Der Gastbruder und ich waren im ähnlichen Alter und kamen gleich gut miteinander aus“, berichtete er. Bekanntschaft mit einer seiner zwei Gastschwestern hat er bei einem Besuch in Arkansas gemacht. Zudem hat er mit seinem Gastvater in den umliegenden Feldern Radtouren unternommen. Und auch Ausflüge standen auf dem Programm – beispielsweise nach Memphis (Tennessee) ins National Civil Rights Museum, nach Kansas City (Missouri) zu einem Football-Spiel, nach Dallas (Texas) zu einem Rodeo oder zur Besichtigung der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C.. Dort musste Wittenburg seinen ersten Besuch im Januar coronabedingt im Hotelzimmer verbringen. „Das war auch eine einzigartige Erfahrung“, meinte er spöttisch. Gegen Ende seines Aufenthalts konnte er zumindest zwei Tage davon noch nachholen.

Eine große Umstellung sei die High School gewesen. Lehrer und Schüler seien „unglaublich nett“ gewesen und hätten immer versucht, ihm und den rund zehn anderen Austauschschülern aus aller Welt die Eingewöhnung so einfach wie möglich zu gestalten. In Deutschland hatte Wittenburg die Montessori-Schule in Aufkirchen mit einer überschaubaren Anzahl von rund 200 Schülern besucht. Diese Zahl habe sich in den USA verzehnfacht, berichtete er: „Es ist schon unglaublich, wenn dann alle Schüler gleichzeitig in die Gänge strömen, um die Klassen zu wechseln.“

Abgesehen davon habe es noch weitere Unterschiede gegeben. Zum einen sei alles digital: Jeder Schüler habe seinen eigenen Laptop, über den auch Hausaufgaben und Tests abgewickelt würden, sowie eine Schüler-ID-Karte, um in der großen Kantine Essen zu bestellen. „Anfangs war es etwas verwirrend, und ich dachte, es wäre ein Nachteil für mich. Aber nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, war es zum Glück sogar ganz praktisch“, stellte er fest. Zum anderen sei die Fächerauswahl bedeutend flexibler als an deutschen Schulen. Er konnte beispielsweise eine Architekturklasse oder unterschiedliche Sportarten wie Football oder Ringen besuchen. Dazu gebe es auch etwas absurde Fächer wie Baseball-Geschichte.

Zu Wittenburgs Highlights gehörten der Winterball und die großen Football-Spiele an den Freitagen. „Da ins Stadion rauszulaufen, war wie eine andere Welt“, erzählt der 17-Jährige, der selbst begeisterter Football-Spieler ist und vor seinem USA-Aufenthalt schon fünf Jahre lang bei den Erding Bulls gespielt hat. Zusätzlich hat er sich auch im Ringen versucht.

Auffallend im negativen Sinne sei jedoch die hohe Kriminalität, die dort herrsche – Springfield habe auch den Beinamen „Meth Capital“, da die Droge Methamphetamin dort weit verbreitet sei. Davon habe er zwar kaum etwas mitbekommen, dennoch berichtete er von zwei einprägsamen Erlebnissen: „Vor einer Eisdiele ist ein Mann einfach auf Leute losgegangen, da sind wir schnell weggefahren. Und in St. Louis wurden wir von einer Person durch eine Seitengasse verfolgt, da konnten wir uns aber noch schnell in die Wohnung retten.“ Deswegen sei er in der Nacht auch nie unterwegs gewesen. Auch habe er sehr viele „Gated Communities“ gesehen, also Wohnkomplexe, die sich von ihrer Umgebung abschotten – beispielsweise mit einem hohen Zaun.

Ein weiteres Problem sei gewesen, dass man nirgends ohne Auto hinkomme. Die Städte seien überdimensioniert und weniger für Menschen als für Autos gebaut worden: „Meine Gastmutter ist Lehrerin an der Schule, an der ich war. Also hat sie mich immer mitgenommen. Ansonsten war es echt schwierig irgendwo hinzukommen, ohne dass mich jemand fährt.“ Daher freue er sich wieder auf den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland, der in Springfield kaum bis gar nicht vorhanden sei.

„Ich vermisse es schon ein bisschen, aber ich habe mich auch schon wieder auf Deutschland gefreut“, erwiderte er auf Lenz’ Frage, wie es ihm nach dem Jahr gehe. Eines Tages will Wittenburg zurück in die USA, zuvor möchte ihn aber sein Gastbruder in Deutschland besuchen. Und dann steht bei den 17-Jährigen das Abitur auf dem Plan – und ein Architekturstudium im Anschluss.

von Dominik Steigerwald