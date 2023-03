Ein U-Boot ohne Strom und ein Wetterfrosch

Von: Hans Moritz

Den preisgekrönten Nachwuchsforschern gratulierten Flughafenchef Jost Lammers, Theresa Fleidl von der FMG (1./3. v. l.) und Wettbewerbsleiterin Kerstin Bräckle (r.) © A. T. Friedel/FMG

Der deutsche Forscher- und Gründergeist lebt weiter. Eindrucksvoll bestätigt haben dies die Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“, der heuer bereits zum 20. Mal am Münchner Flughafen ausgetragen wurde.

Flughafen - 55 junge Nachwuchstüftler hatten zwei Tage lang unter dem Motto „Mach Ideen groß“ insgesamt 38 Arbeiten aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Geo- und Raumwissenschaften, Physik und Technik präsentiert. Die Teilnehmer stammen alle aus dem nördlichen Oberbayern.



Die 23-köpfige Jury – Experten aus den jeweiligen Fachgebieten – ermittelte die Sieger, wie die Flughafen München GmbH mitteilt: Mary Schröder (Geo-/Raumwissenschaften, Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen), Benedikt Siewert (Chemie, Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt der Diözese Eichstätt), Malte Rauschenbach (Mathematik/Informatik, Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben), Sebastian Siewert (Chemie, Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt der Diözese Eichstätt), Maximilian Kleemann (Biologie, Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim) und Mairin Rau (Chemie, Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen).



Wettbewerbsleiterin Kerstin Bräckle überreichte die Urkunden, Glückwünsche kamen von Flughafenchef Jost Lammers und Theresa Fleidl von der FMG. Die jungen Sieger haben nun die Chance, über den bayerischen Landeswettbewerb, für den sie sich am Flughafen qualifiziert haben, sogar das Bundesfinale von „Jugend forscht“ zu erreichen.



Unter den Teilnehmern waren auch Schüler aus der Region: So konstruierte zum Beispiel der zwölfjährige Darian Meier vom Korbinian-Aigner Gymnasium in Erding ein U-Boot, das auf rein mechanische Weise aufsteigen und sinken sowie auf der Wasseroberfläche fahren kann. Dank einfacher Baumaterialien gelang dem Jungforscher ein sehr kostengünstiger Entwurf. Sein zentrales Anliegen war, dass das U-Boot komplett ohne Strom fahrtauglich ist.



Wie exakt lassen sich Wettervorhersagen für einen Ort bestimmen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der 18-jährige Andreas Stoiber von der Fachoberschule Freising. In seiner Arbeit ermittelte er zeitnah jeweils zehn Minuten lang am Boden und in der Luft die aktuellen Temperatur- sowie Druckwerte. Die Werte in der Luft zeichnete er mit Hilfe eines ferngesteuerten Flugzeugs über eine Messsonde auf. Seine Messungen verglich der Jugendliche danach mit den offiziellen Vorhersagen und ermittelte somit die Höhe der möglichen Abweichung. ham