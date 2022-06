Jugendsozialarbeit: Schulen schlagen Alarm

Von: Uta Künkler

Probleme in der Schule oder im Elternhaus belasten viele Kinder und Jugendlichen nach den Lockdowns in den Corona-Jahren. Die weiterführenden Schulen im Landkreis drängen auf eine Erweiterung der Jugendsozialarbeit an Schulen. © dpa

Nach den Pandemiejahren herrscht immenser Hilfebedarf bei Kindern und Jugendlichen. Der Jugendhilfeausschuss debattiert am Montag über weiter Schulsozialarbeiter-Stellen.

Landkreis – Corona hat der Jugend einiges aufgebürdet. Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen seelische Unterstützung, berichten Jugendhilfe-Einrichtungen im Landkreis Erding. Das macht sich auch an den Schulen bemerkbar: Die Jahre mit Schulschließungen, Lockdown und Quarantäne hinterlassen ihre Spuren in den Karrieren der Kinder. Weiterführende Schulen fordern nachdrücklich mehr Jugendsozialarbeit. Zumindest für die Realschulen scheint eine Verbesserung in Sicht.

Eine besorgniserregende Tendenz stellt Martin Hagner, Leiter der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Josefsheim Wartenberg, fest: „So viele auffällige Kinder gab es noch nie“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Hilfebedarf nimmt immer mehr zu.“

Unter anderem stehen den Kindern Sozialpädagogen an den Schulen bei. Vorreiter waren hier die Mittelschulen. Zum Beispiel an der Ortererschule Wörth sind seit mehr als 15 Jahren zwei halbe Stellen für die Sozialarbeit installiert, informiert Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann. Davon können die weiterführenden Schulen im Landkreis nur träumen. Doch auch hier wächst der Druck.

„Die Beratungen im psychosozialen Bereich sind dieses Schuljahr um das Drei- bis Vierfache gestiegen“, berichtet Regine Hofmann, Schulleiterin am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium alarmiert. „Es ist wirklich drastisch.“ Es werde immer mehr und heftiger gestritten, warnte auch Judith Heugel, Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule, vor zwei Wochen bei ihrer Amtseinführung.

Markus Höß - der Leiter des Gymnasiums Dorfen wünscht mehr Sozialarbeit. © Archiv

Inhaltlich haben die Schüler offenbar noch immer stark mit Homeschooling-Lücken zu kämpfen. In der Pandemie seien die Schreibkompetenz sowie die Rechen- und Lesekenntnisse der Viertklässler „deutlich zurückgegangen“. Förderunterricht sei „in allen Hauptfächern dringend nötig“, sagte Heugel. Ähnliches beobachtet ihr Kollege Josef Hanslmaier von der Realschule Taufkirchen. Die Konzentrationsfähigkeit der Schüler sei nach den langen Phasen des Distanzunterrichts deutlich schlechter. Und: „Die Schüler konnten sich auf die Entfernung leichter wegducken“, erklärt er.

Die weiterführenden Schulen brauchen „dringend eine Aufstockung der Sozialen Arbeit“, meint auch Barbara Huber, Geschäftsführerin der Brücke Erding. Der Verein ist für die Jugendsozialarbeit an Landkreisschulen zuständig. Der Bedarf sei an allen Ecken und Enden immens. Immer wieder würden Brücke-Mitarbeiter bemerken, dass ein Schüler engere Begleitung bräuchte, doch dafür bleibe beim derzeitigen Stundenkorsett keine Zeit.

Wenigstens für Realschüler gibt es voraussichtlich bald ein wenig Entlastung. Am Montag, 13. Juni, debattiert der Erdinger Jugendhilfe-Ausschuss darüber, ob der Landkreis an den Realschulen in Erding und Taufkirchen zwei halbe Stellen Jugendsozialarbeit finanzieren will. Dass die Brücke in diesem Fall weitere Stunden personell stemmen könnte, da ist Huber zuversichtlich.

Regine Hofmann - die AFG-Direktorin sagt: „Die Entwicklung ist drastisch.“ © Archiv

Für die Finanzierung soll laut Beschlussvorlage des Kreistags eine staatliche Förderung beantragt werden. Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber vor einem halben Jahr geschaffen – allerdings nur für Realschulen, nicht aber für Gymnasien. Für diese müsste der Landkreis als Sachaufwandsträger eine Stundenaufstockung aus der eigenen Tasche zahlen.

Warum diese Unterscheidung? „Das ist mir unbegreiflich“, kritisiert Brücke-Chefin Huber. „Auch am Gymnasium bräuchten wir dringlichst mehr Sozialarbeit“, sagt sie. „Gerade nach Corona, wenn Schüler gleichzeitig ihre Lücken schließen und in schnellem Tempo Neues lernen müssen. Das bedeutet eine hohe Anstrengung und oft eine psychische Belastung.“

Den drei Gymnasien im Erdinger Land stünden derzeit je zwölf Wochenstunden Jugendsozialarbeit zu, sagt Hofmann. Allerdings treiben die Schulen knapp zwei Drittel der Kosten – etwa durch Spendenläufe – selbst ein, ein gutes Drittel (rund 8000 Euro) zahlt der Landkreis. Die SPD-Kreistagsfraktion setzt sich seit Jahren für eine Ausweitung der Jugendsozialarbeit ein und beantragte im April dieses Jahres eine Aufstockung auch für Gymnasien (wir berichteten).

Barbara Huber erlebt als Geschäftsführerin der Brücke Erding die Not der Kinder. © Archiv

Den Wunsch nach einer Finanzierung der sozialpädagogischen Betreuung durch die öffentliche Hand teilt Markus Höß, Leiter des Gymnasiums Dorfen. „Gesellschaft und Elternhäuser ändern sich“, erklärt er. Immer mehr leisteten Schulen „eine umfassende Bildung und Erziehung“. Schließlich gehe es nicht nur um ein Reagieren, wenn ein Schüler auffällig werde, sondern auch um Prävention.

Der Bedarf wäre auch an den 1000-Schüler-Gymnasien weitaus größer als eine halbe Stelle abdecken könnte, ergänzt Andrea Hafner, Schulleiterin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums in Erding. „Die Pandemie hat in unseren Kindern eine Menge bewirkt. Sie sind stark belastet. Jeder geht damit anders um“, sagt sie.

„Natürlich sind unsere Problemlagen andere als die an Mittelschulen“, räumt Hofmann vom Anne-Frank-Gymnasium ein. Aber auch an höheren Schulen sei die derzeitige sozialpädagogische Hilfestellung „hinten und vorne zu wenig“, moniert sie. Eine Kollegin opfere ihre Freizeit. „Wir bräuchten ganz, ganz dringend mehr. Die Nöte sind groß.“ Sie appelliert, hier weder Kosten noch Mühen zu scheuen. Denn Sozialarbeit sei „eines der wichtigsten Dinge überhaupt, das die Schulen brauchen, und kommt direkt den Schülern zu Gute. Da müssen wir alle zusammen helfen.“