Die Justiz wird immer weiblicher

16 Richterinnen am Amtsgericht

Von Helena Grillenberger schließen

Mit Annika Weishaupt kam die 16. Richterin ans Erdinger Amtsgericht. Sie hat sieben männliche Kollegen.

Erding – Annika Weishaupt heißt die neue Richterin am Erdinger Amtsgericht. Die 25-Jährige kommt frisch vom Zweiten Staatsexamen, das sie in Memmingen, Kempten und Augsburg absolviert hat.

Studiert hat die Allgäuerin in Augsburg, ihren Schwerpunkt hatte sie auf Biomedizin und Gesundheitsrecht gelegt. In Erding wird sie nun im Zivilrecht einsteigen. „Als erste Berufserfahrung ist das nicht schlecht“, meint Ingrid Kaps, Direktorin des Amtsgerichts Erding.

„Das wird bestimmt interessant“, glaubt auch Weishaupt selbst. „Vor allem mit der Spezialmaterie Flughafen. Das ist mal was ganz anderes, das in der Ausbildung gar nicht so vorkommt.“

Amtsgericht Erding: Spezialmatiere Flughafen

Die „Spezialmaterie Flughafen“ bekommt das Amtsgericht immer wieder zu spüren. Im Jahr 2021 hatten es die Erdinger mit 6790 Fluggastrechteverfahren zu tun. Und auch in nächster Zeit rechnet die Direktorin mit einer Vielzahl an Verfahren: „Wenn wir uns anschauen, was da während Corona am Flughafen los war – massivste Verspätungen, verlorenes Gepäck und so weiter – dann kommt da genügend Arbeit auf uns zu.“

Anders als in anderen Betrieben ist das „Corona-Loch“ erst jetzt beim Amtsgericht zu spüren – wegen des Vorlaufs, bis eine Sache tatsächlich vor Gericht kommt. „Das ist aber auch mal schön, dass wir nach zehn Jahren, in denen wir massivst über dem Landesdurchschnitt waren, mal ein bisschen durchschnaufen können“, sagt Kaps. Dass in Ruhe gearbeitet werden könne, haben sich alle verdient. Das Corona-Loch sieht man an den Zahlen: Etwa zwei Drittel der Verfahren im vergangenen Jahr werden heuer vermutlich erreicht.

Mit Weishaupt kommt die 16. Richterin (neben sieben Richtern) nach Erding. Generell bewerben sich Kaps zufolge mehr Frauen als Männer bei der Justiz. Dort gebe es einfachere Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten.

Das erste Mal war Weishaupt im Juni in Erding. Jetzt freut sich die junge Richterin darauf, auch die Stadt ein bisserl zu erkunden.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.