Betrug? Justiz ermittelt gegen Handball-Investor

Dem Handball-Leistungszentrum in Altenerding droht das endgültige Aus. Die Grundeigentümer sehen derzeit keine Chance zum Verkauf. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Investor und Gattin – wegen mehrfachen Betrugs. Der Verfolgte verbreitet indes Optimismus.

Altenerding - Es waren hochtrabende Pläne, die im März 2017 ein Erdinger Ehepaar öffentlich machte. Zu Ehren ihres 2014 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten, handballverrückten (Stief-)Sohns wollten sie am Wasserwerk in Altenerding ein Handball-Leistungszentrum errichten. Die Rede war von zwei Dreifachhallen mit Internat, Hotel und Tiefgarage. Finanziert werden sollte das Projekt in vermutlich dreistelliger Millionenhöhe über eine Stiftung zu Gunsten des Sohnes beziehungsweise einen ausländischen Fonds.

Nicht nur die Erdinger Sportszene verfiel in Euphorie. Auch der Stadt gefielen die Pläne. Ein Bebauungsplanentwurf war rasch skizziert, der Stadtrat war angetan. Immerhin winkten Erding nicht nur Renommee, sondern auch heiß begehrte Hallen-Belegungsrechte.

Der Begeisterung folgte lange nichts. Im April 2018 wollte OB Max Gotz den Bebauungsplan aufheben lassen. Kurz vor der Sitzung bekniete der Investor den Stadtchef. Mit Erfolg: Der Punkt flog von der Tagesordnung. Der Erdinger versprach, binnen weniger Wochen zu liefern – den Nachweis des Grunderwerbs und der Finanzierung. Von Anfang an hatte Gotz kritisch nachgefragt und eine seriöse Planung und Finanzierung verlangt.

Passiert ist danach wieder nichts. Und es scheint, als würde im Süden des Klinikums und der Herzog-Tassilo-Realschule auch nichts mehr passieren, zumindest nichts, was mit Handball zu tun hat. Recherchen unserer Zeitung haben ergeben, dass das Projekt über ein paar warme Worte nicht hinausgekommen ist. Die, die mit dem Mann voller Tatendrang zu tun hatten, wollen ihre Namen allesamt nicht in der Zeitung lesen.

Von den Millionen hat nie jemand etwas gesehen. Im Gegenteil: Der Investor und seine Gattin haben sich bereits bei der Einfädelung des Projekts wohl übernommen. Dabei ging es nur um ein Büro mit Betriebsleiterwohnung für die Realisierung des Leistungszentrums.

Der Investor interessierte sich für das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses Holzingerstraße 2 – neben dem Klinikum Erding. Errichtet worden ist es von einer Ingolstädter Baufirma. Deren Geschäftsführender Gesellschafter berichtet: „Wir waren mit ihm schon beim Notar.“ Der Verkauf der drei Gewerbeeinheiten an der Holzingerstraße wurde dem Vernehmen nach beurkundet, aber nicht vollzogen – weil kein Geld einging. Der Ingolstädter erinnert sich: „Er hat versprochen, dass er den Kaufpreis bald zahlt.“ Zudem habe er ihn um Schlüssel gebeten, um sich von seinem künftigen Geschäftssitz ein Bild machen zu können. Die wurden ihm übergeben. „Danach habe ich lange nichts mehr von ihm gehört.“ Es stellte sich heraus: Die Schlösser wurden ausgetauscht, mit dem Ausbau wurde begonnen – ohne Wissen und Einverständnis des Eigentümers.

Der ging zur Polizei. Sieben Handwerker hat der Investor über einen Mittelsmann aus Erding beauftragen lassen. Der erklärt auf Anfrage, dass er als Ortskundiger um Unterstützung gebeten worden sei. Auch er will damit nichts mehr zu tun haben.

Sieben Firmen richteten das Erdgeschoss her und bauten eine Betriebsleiterwohnung ein. Diese Betriebe, die allesamt ortsansässig sind, sahen ebenfalls keinen Cent.

Der Verkauf wurde rückabgewickelt. Neuer Eigentümer ist ein Erdinger Jurist. Er zahlte die Handwerker aus. Auch er hält die Pläne von einem Leistungszentrum für eine Luftnummer.

An diesem Punkt kommt die Justiz ins Spiel: Denn die geprellten Handwerker erstatteten Strafanzeige. Markus Steinkraus-Koch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut, bestätigt Informationen des Erdinger/Dorfener Anzeiger, denen zufolge gegen den Investor und seine Gattin ermittelt werde – wegen siebenfachen Betrugs. „Der Verdacht liegt vor, wenn entweder exorbitante Verpflichtungen eingegangen wurden, die von vornherein als unerfüllbar anzusehen sind, oder wenn es Hinweise gibt, dass jemand wusste, dass er nicht zahlen kann“, so Steinkraus-Koch.

Das haben auch die Grundeigentümer am Wasserwerk mitbekommen. Einer von ihnen erklärt auf Anfrage: „Der Herr war einmal bei uns. Wir waren zum Verkauf bereit. Dann haben wir ein Jahr nichts mehr gehört.“ Einer seiner Brüder habe ihn später noch einmal beim Einkaufen getroffen. „Da hat er gesagt, dass das Geld in Kürze kommt und er dann kaufen will.“ Danach herrschte wieder Funkstille.

Der Grundeigentümer berichtet, dass die Behörden mittlerweile zu größter Vorsicht geraten hätten. „Wir sind immer noch zum Verkauf bereit. Aber danach sieht zurzeit nichts aus.“ Der Acker ist verpachtet. Und dabei hatte Werner Lauer, Chef der Handballer in der SpVgg Altenerding, im Jahresrückblick unserer Zeitung noch frohlockt: „Im März 2018 erfolgt der Spatenstich.“

Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) scheint sich innerlich längst von dem Prestigeprojekt, „das mir sehr gefallen hätte und eine Bereicherung für Erding gewesen wäre“, verabschiedet zu haben. Er setzt ein neuerliches Ultimatum: „Bis Ende Juni verlange ich nicht nur Klarheit über das Projekt, sondern auch die Finanzierung – und das ganz konkret mit Bankbelegen. Ich will kein Geld aus finsteren Kanälen.“

Wie viele andere hat Gotz nie Informationen über die viel zitierte Stiftung beziehungsweise einen Fonds erhalten, der nach Angaben aus Ermittlerkreisen 1,2 Milliarden Euro schwer sein soll.

Und was, wenn der angebliche Stifter wieder nicht liefert? „Dann werde ich in der Juli-Sitzung des Planungs- und Bauausschusses die Aufhebung des Bebauungsplans vorschlagen“, so Gotz. Im neuen Flächennutzungsplan der Stadt ist die XXL-Sportstätte nach Worten von Christian Famira-Parcsetich von der Abteilung Stadtentwicklung im Rathaus „nur rein vorsorglich“ eingetragen.

Was alle Beteiligten, die mit dem Investor zu tun haben, wundert: Alles was er anpacke, tue er nicht, um sich zu bereichern. Und was sagt er selbst? „Glauben Sie mir, das Handball-Leistungszentrum wird kommen.“ Der aktuelle Verzug habe private Gründe. Gotz’ Frist werde er einhalten. Der Investor erklärt, es sei weiter geplant, das Projekt über eine Stiftung abzuwickeln. Er gibt aber auch zu: „Noch gibt es die nicht, aber sehr bald wird sie gegründet.“

Zu den Ermittlungen gegen ihn und seine Frau betont er: „Es war Geld da, aber es war noch nicht freigegeben.“ Er ist überzeugt: „Das Verfahren wird gut ausgehen.“