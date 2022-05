Ministerpräsidenten-Double und Märchenkönig

Vor gut 250 Zuschauern trat der Kabarettist Wolfgang Krebs, links in der Rolle des Markus Söder, am Sonntag in der Stadthalle auf. Das Publikum ist noch etwas zurückhaltend, Krebs hat in Erding auch schon vor über 600 Menschen gespielt. © Hans Moritz

Dem Kabarettisten Wolfgang Krebs ist in der Stadthalle Erding anzumerken, wie sehr ihm das Publikum gefehlt hat. „Vergelt‘s Gott“ heißt sein aktuelles Programm. In jeder Hinsicht passend.

Erding – Als politischer Kabarettist hat man es in Bayern zurzeit wahrlich nicht leicht. Was die CSU mit unehelichen Kindern, Maskendeals und abschreibenden Frisch-Generalsekretären abliefert, übertrifft selbst die kühnsten Gedanken der Künstler.

Leicht hatten es die über zwei Jahre hinweg nicht, in denen Auftritte fast ausnahmslos der Pandemie zum Opfer gefallen waren. Endlich können sich beide Seiten wieder annähern. Und das genoss Kabarettist Wolfgang Krebs am Sonntag in der Stadthalle. Sichtlich ergriffen freute er sich, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. „Vergelt’s Gott“ war deshalb in jeder Hinsicht der passende Titel für sein zweistündiges Programm.

Und er ermunterte sein Publikum, fröhlich zu sein, die Pandemie und ihre Folgen quasi wegzulachen. Eigentlich hätte Krebs schon im Januar in Erding auftreten sollen, doch dann brach er sich beim Skifahren ausgerechnet in Ischgl die Schulter. 250 Besucher erlebten nun mit Verspätung sein Feuerwerk an Wortspielereien, absichtlichen Versprechern und sein teils bissiges Politkabarett.

Einige leere Stuhlreihen im hinteren Teil des Saals bewiesen: So ganz trauen sich die Kulturbeflissenen noch nicht wieder hinein in die Tempel. Krebs hat in Erding auch schon vor über 600 Menschen gespielt, erinnert sich Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner, auch sie euphorisiert, dass endlich wieder Kultur möglich ist.

Krebs schlüpfte in die bekannten Rollen der Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, Horst Seehofer und Markus („Maggus“) Söder sowie von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Die das Programm verbindende Persönlichkeit war König Ludwig II., der gleich zu Beginn klarstellte, er beabsichtige nicht, in Erding ein Schloss zu bauen, „weil es hier ja schon so schön ist“.

Wolfgang Krebs‘ Paraderolle ist und bleibt die des radebrechenden Edmund Stoiber. Mittlerweile erscheint er als Sondergesandter von Engel Aloisius. © Hans Moritz

Städteplanerische Akzente setzte später Stoiber, der bekanntlich schon immer damit hadert, dass der nahe Flughafen nach Franz Josef Strauß benannt ist – und eben nicht nach ihm. Nun, lieber weniger als gar nichts: Stoiber empfahl sich als Namenspatron für den Erdinger Bahnhof, weil der ja nun mal seit über 100 Jahren bekanntlich nur Bahnhof heiße.

Der Märchenkönig ging der Frage nach, warum kaum noch Bayern und noch weniger CSU-Mitglieder in den Himmel kämen. Und auch er riet post-pandemisch: „Sie dürfen nicht depressiv werden. Das sage ich ihnen aus der Tiefe des Starnberger Sees heraus.“

Depressiv könnte man derzeit beim Betrachten der CSU werden. Ein gestolperter CSU-General und ein nach nur zwei Tagen im Amt angeschlagener: „Wer kommt als Nächster, Benedikt der XVI., vielleicht“, unkte Krebs. Im Gewande Seehofers meinte er: „Es gibt Kollegen in der CSU, die sollte man von der Steuer absetzen können – als außergewöhnliche Belastung.“ Vielleicht wollten viele gar nicht mehr in den Himmel, „denn dort singt der Söder das Hosianna lauter als alle anderen und brüllt nur rum“, lamentierte er.

Um dann in die Rolle des Geschmähten zu schlüpfen: Söder versprach, ein Energieembargo werde Bayern nicht schaden: „Ich produziere ausreichend heiße Luft.“ Und es solle auch niemand Angst haben, dass die CSU das Ruder bis zur Wahl im Herbst 2023 nicht mehr herumreißt. „Wir hauen jetzt alle Skandale raus, damit nächstes Jahr Ruhe ist.“

Krebs erhielt in Erding viel Applaus. Zum Schluss meinte er: „Es hat sich gut angefühlt.“ Absolut kein Widerspruch.