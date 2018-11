Dirigent verblüfft Publikum

Unbekannte Stücke und eine Neuentdeckung beim Herbstkonzert. Selten wohl hat ein Orchester in Erding sein Publikum derart dran gekriegt wie das Kammerorchester am Sonntag im überfüllten Pfarrsaal von St. Vinzenz in Klettham.

Klettham– Selten wohl hat ein Orchester in Erding sein Publikum derart dran gekriegt wie das Kammerorchester am Sonntag im überfüllten Pfarrsaal von St. Vinzenz in Klettham. Der letzte Ton des offiziellen Programms verklang, Stille im Saal – und nichts geschah. Dirigent Alexander Scholz ließ die Musiker aufstehen. Erst da bemerkten die Gäste, dass das Herbstkonzert vorbei war und erinnerten sich, dass es an der Zeit war, zu applaudieren. Darauf meinte Scholz grinsend: „Das hat wohl keiner gekannt.“ Dabei hatte er bei der Begrüßung schon angekündigt, dass er mit dem Orchester einige Stücke erarbeitet hatte, die in Erding vergleichsweise unbekannt seien. Damit aber nicht genug. Irgendwie war das Publikum noch viel zu perplex, der Beifall ebbte ab. Scholz, immer noch grinsend: „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch eine Zugabe spielen dürften.“ Das tat das Kammerorchester dann auch: Kurz, prägnant, gekonnt, beim Thema bleibend.

„Tour de France“ hatte Scholz das sechsteilige zweistündige Konzertprogramm genannt mit Maurice Ravel, Michel Blavet, Claude Debussy, Camille Saint-Saens und Albert Russel, aber eben auch Mozart, der sein Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in Paris komponiert hat, wie Scholz dem Publikum verriet.

Die Neuentdeckung des Abends: Die Flötistin Alice Guinet zeigte sich als Solistin derart virtuos, dass vielen der Kinder, die wie so oft bei Konzerten des Kammerorchesters in der ersten Reihe sitzen durften, der Mund offen stehen blieb. Sie kam, wie Scholz der Heimatzeitung nach dem Konzert sagte, mit der Harfenistin Barbara Pöschl-Edrich, weil diese beiden immer wieder gemeinsam auftraten. Und das merkte man auch. Die bekannte Erdinger Harfenistin brillierte mit den „Tänzen für Harfe und Streichorchester“ von Debussy, wobei gerätselt werden durfte, warum der Komponist den einen Teil „sakral“ und den anderen „profan“ genannt hat. Pöschl-Edrich jedenfalls wuchs über sich selbst hinaus. Ihr schon optisch dominantes Instrument wurde in der Pause zum Gegenstand intensiver Besichtigung, aber sie musste es nachstimmen. Der Grund lag darin, dass das Kammerorchester zum Opfer des eigenen Erfolgs zu werden droht: Der Saal war klar zu klein, die Lüftung überfordert. Viele Gäste hatten in der Pause den dringenden Wunsch, an die frische Luft zu kommen, der Raum wurde insgesamt auch viel zu warm.

Scholz sah das Problem sehr wohl. Darauf angesprochen wusste er spontan keine überzeugende Lösung, denn ein Saal, der vielleicht etwas größer ist, eine ähnlich gute Akustik aufweist und auch noch zur Verfügung steht, sei nicht in Sicht. Und dann saß ihm doch wieder der Schalk im Nacken: „Das nächste Mal nehmen wir wieder Eintritt, dann kommen vielleicht weniger Leute.“ Schon jetzt lud Scholz ein: Erstmals wird es ein Neujahrskonzert geben: Am 12. Januar um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes.

VON KLAUS KUHN