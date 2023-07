Kammerorchester Erding: Ein bilderreicher Musikabend

Teilen

Filmmusik stand im Fokus des Kammerorchesters unter der Leitung von Alexander Scholz –verstärkt mit Klavier, Bläserensemble, Pauke und Schlagwerk. © Vroni Vogel

Mit Filmmusik beeindruckte das Kammerorchester Erding sein Publikum im Innenhof von St. Vinzenz in Klettham. Die Stimmung war bestens an diesem lauen Sommerabend.

Klettham – „Filmmusik & Co.“ – unter diesem Motto stand das Sommerkonzert des Erdinger Kammerorchesters im Innenhof von St. Vinzenz in Klettham, das sich als wahrer Publikumsmagnet erwies. Da gab es keine freien Plätze mehr. Die vielen Besucherinnen und Besucher erlebten unter der Leitung von Alexander Scholz einen bilderreichen Musikabend.

Gleich zu Beginn spazierte dank der vorwitzigen Titelmelodie die neugierige Miss Marple über den Platz. Schwelgend, melancholisch und leidenschaftlich: Mit Nino Rotas „A Time For Us“ wurde man in die britisch-italienische Literaturverfilmung „Romeo und Julia“ des Regisseurs Franco Zeffirelli aus dem Jahr 1968 hineingezogen. „Mantras“, eine Arbeit des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Richard Meyer, ließ durch seine raffinierte Rhythmik aufhorchen.

Für erfrischende Abkühlung an diesem lauen Sommerabend sorgte Filmmusik aus der Disney-Produktion „Frozen“ – die Klänge waren dazu angetan, erstarrte Gefühle aufzutauen. „Cinema Paradiso“ ist eine große filmische Liebeserklärung an das Kino. Das Kammerorchester spielte den gleichnamigen Musiktitel und ließ den poetischen Charme dieses Stückes erstrahlen.

Volles Haus im Innenhof des Pfarrzentrums St. Vinzenz: Das Sommerkonzert erwies sich als Publikumsmagnet. Zahlreiche Gäste hörten zu. © Vroni Vogel

Ein Klagelied ohne Worte wurde mit „I Crisantemi“ von Giacomo Puccini dargebracht. Der Komponist widmete dieses innige Werk einem verstorbenen Freund. Actionreich wurde es mit der Titelmusik zu „The Rock – Fels der Entscheidung“, die auf die Gefängnisinsel Alcatraz führte.

Das Kammerorchester war für das Konzert mit einem Bläserensemble, Schlagwerk, Pauke und Klavier verstärkt worden. So hörte man volltönend große Musik zu großen Tieren mit „Highlights From Jurassic Park“ aus der Feder von John Williams. Das spannende „Cloud Atlas-Sextett“ war ebenso im Programm wie die wehmütige Filmmusik zu „Legenden der Leidenschaft“, komponiert von James Horner, dem seine Musik zu „Titanic“ zwei Oscars eingebracht hatte. „We Don’t Talk About Bruno“ aus dem Animations- und Musicalfilm „Encanto“, was so viel wie Zauber oder Verzauberung bedeutet, verzauberte das Publikum mit südamerikanischen Klängen.

Mit „Fluch der Karibik“ hisste das Kammerorchester die musikalischen Segel und begab sich mit der „Black Pearl“ zum Konzertfinale auf eine fantastische Reise. Die Zuhörerschaft war natürlich mit an Bord. Durchs Programm führte Vroni Vogel. Großer Applaus stand am Ende des kurzweiligen Abends. Das Kammerorchester wurde erst nach zwei Zugaben entlassen. vev