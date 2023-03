Kammerorchester Erding: Ein musikalischer Gruß mit inniger Note

Mit Mozarts Violinkonzert in D-Dur hielt der Frühling Einzug. Das Erdinger Kammerorchester unter der Leitung von Alexander Scholz gab ein bestens besuchtes Konzert im Pfarrsaal von St. Vinzenz. Solistin des Abends war Charlotte Veihelmann (l.). © Vroni Vogel

Das Erdinger Kammerorchester erinnerte in seinem Frühlingskonzert auch an seinen verstorbenen Leiter Leo Grüner.

Klettham – Bevor die Musik erklang, wurden Stühle geschleppt. Denn der Andrang aufs Frühlingskonzert des Erdinger Kammerorchesters im Pfarrsaal von St. Vinzenz war so groß, dass die vorhandene Bestuhlung nicht ausreichte. Als Stille einkehrte und die ersten Töne von Leo Grüners „Arioso“ erklangen, war der im vergangenen Jahr verstorbene Musiker sofort über seine Musik anwesend.

Grüners charmante, leise melancholische Komposition, wurde vom Orchester unter der Leitung von Alexander Scholz innig gespielt. Sie ließ an einen lächelnden Gruß aus der Ferne denken, der das Herz berührte und Begegnungen mit dem Erdinger Musiker in Erinnerung rief, der bis ins hohe Alter aktiv war, seine ganz persönliche Musikgeschichte in der Pfarrei St. Vinzenz und darüber hinaus hinterlassen hat, die weiterwirkt und fortgeschrieben wird.

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert in D-Dur hielt der Frühling im Konzertsaal Einzug. Fröhlich, schelmisch und verspielt tanzten die Klänge in den Raum. Im feinen Zusammenspiel mit dem Orchester, hoch präsent und mit virtuos gestalteten Kadenzen, in denen sich die Handschrift der Geigerin zeigte, ließ Violinsolistin Charlotte Veihelmann die Blumen im Mozartschen Frühlingsgarten erblühen.

Und zum Finale: Antonin Dvoráks sehnsuchtsvolle und vielgestaltige Streicherserenade. Die Musik entführte in eine märchenhafte Klangwelt, die zum Träumen und Schwelgen einlud. Opulent und verhalten, vorwitzig und verträumt, verlockend und entrückt – dieser kompositorisch komplexen Serenade konnte man wirklich verfallen.

Während draußen das launische Wetter Windböen um die Ecke schickte und Schneeflocken durch die Luft wirbeln ließ, erglänzte mit Dvoráks Serenade die Abendsonne in goldener Pracht und gab einen verheißungsvollen Vorgeschmack auf helle Frühlingstage. Ohne Zugabe ging gar nichts, und so erklang zur Freude des Publikums noch einmal der schwungvolle Serenadenschlussteil. VRONI VOGEL