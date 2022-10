Kammerorchester Erding: Musikantisch und klangvoll

Konzert in der KAG-Aula: Das Erdinger Kammerorchester unter der Leitung von Alexander Scholz begeisterte das Publikum mit seinem abwechslungsreichen Programm. © Vroni Vogel

Das Kammerorchester Erding hat 800 Euro für die Jugendsozialarbeit an den Erdinger Gymnasien erspielt. Das Benefizkonzert in der KAG-Aula wurde laut beklatscht.

Erding – Ein farbenreiches Konzert mit virtuosem musikantischem Spaß kredenzte das Erdinger Kammerorchester mit seinem Leiter Alexander Scholz den vielen Gästen in der Aula des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG). Das Benefizkonzert zugunsten der Jugendsozialarbeit, die der Verein Brücke Erding an beiden Erdinger Gymnasien leistet, erbrachte einen Erlös von 800 Euro.

Die geplante Uraufführung von „Pangaea“ fiel wegen Erkrankung des Komponisten und Solisten Jakob Altmann aus und wurde verschoben. Als Ersatz hatte das Ensemble in beachtlich kurzer Probenzeit „Rumänische Volkstänze“ von Béla Bartók einstudiert. Konzertmeisterin Alexandra Wagner trat hier als Violinsolistin hervor.

Paul Hindemiths Minimax, eine Parodie auf Militärmusik sowie Operetten- und Walzermelodien, begeisterte in einer launigen, augenzwinkernden und abwechslungsreichen Inszenierung. Da schwirrten lautmalerisch lästige Mücken mitten in eine poetisch aufgeladene Naturidylle hinein. Der für Militärkapellen typische Marschrhythmus wurde durch wechselnde Rhythmen und verfremdete Harmonien auf die Schippe genommen. So marschierten vor dem inneren Auge keine kriegerischen Soldaten, sondern putzige Zinnfiguren durch den Raum.

Auch bewusst falsche Basstöne gehörten zur Aufführung – eine köstliche Komposition, die es musikalisch durchaus in sich hatte. Sie wurde vom Kammerorchester mit hintersinnigem Witz schwungvoll gespielt. Scholz gab zwischen den Sätzen der Hindemith-Suite wissenswerte Hinweise, die unterhaltsam waren.

Das Werk war Fürst Max von Fürstenberg und dessen Gattin Wilhelmine, genannt Mini, gewidmet. Der Fürst, dem man eine Ader für besonderen Humor nachsagte, war dem Amar-Quartett mit dem Bratschisten und Komponisten Hindemith freundschaftlich verbunden. Dieses Ensemble präsentierte das Stück 1923 bei den Donaueschinger Kammermusiktagen als Uraufführung.

Originell war bereits der Titel Minimax mit seiner Namensverniedlichung und dem Verweis auf kontrastierende Größenunterschiede. Hindemith verwies mit seiner burlesken Komposition zudem auf seine ambivalenten musikalischen Erfahrungen als Trommler in einer Militärkapelle während des Ersten Weltkriegs.

Jazzige Anklänge hörte man im zeitgenössischen Concertino for Trumpet, Strings & Piano von Christopher Norton, das Trompetensolistin Annika Gripp mit dem Orchester erklingen ließ. Empfangen wurde das Publikum mit einem munteren Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart. Filmmusikalisches Schwelgen brach sich mit der Titelmusik zu „Jenseits von Afrika“ als Zugabe Bahn. Die Zuhörerschaft bedankte sich mit herzlichem Applaus und spendete für den guten Zweck. VRONI VOGEL