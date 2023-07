Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Erding: „Das kann so nicht weitergehen“

Von: Gabi Zierz

Offizieller Antrittsbesuch: Weihbischof Wolfgang Bischof (sitzend) trug sich ins Goldene Buch des Landkreises ein. Das freute nicht nur Landrat Martin Bayerstorfer, sondern auch Landkreisdekan Michael Bayer, seinen Stellvertreter Josef Kriechbaumer und 3. Landrat Rainer Mehringer (stehend, v. l.). © Gabi Zierz

Als Herkulesaufgabe bezeichnete Landrat Bayerstorfer die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis. Beim Antrittsbesuch des neuen Weihbischofs dankte er der Kirche für ihre Unterstützung.

Erding – Kirche und Kommunalpolitik arbeiten im Landkreis in vielen Bereichen zusammen. Das wurde beim Antrittsbesuch des neuen Weihbischofs Wolfgang Bischof deutlich. Er warb für ein gutes Miteinander in herausfordernden Zeiten, kündigte innerkirchliche Veränderungen an und trug sich ins Goldene Buch des Landkreises ein.

Im April hatte der Weihbischof die Nachfolge von Bernhard Haßlberger in der Seelsorgsregion Nord angetreten. Wenige Wochen nach seiner Ernennung war er schon in Erding, als Firmspender in St. Johannes. Jetzt folgte das Treffen mit Vertretern aus der Kommunalpolitik. Landrat Martin Bayerstorfer informierte dabei eingangs über die Strukturmerkmale des landwirtschaftlich geprägten Landkreises, in dem 53 Prozent der Bevölkerung katholisch seien, 74 000 von 140 000 Menschen. Zudem skizzierte er die wirtschaftliche und soziale Verfassung der Region.

Weniger Steuergelder im Landkreis Erding – für Betrieb von Schulen und Kitas erforderlich

Der Landkreis sei prosperierend und habe einen unglaublichen Zuwachs an Arbeitskraft erlebt. Lebten vor 20 Jahren noch 27 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hier, seien es jetzt knapp 50 000. Allerdings gehe es aktuell beim Steueraufkommen bergab, so Bayerstorfer, eine Herausforderung für die Städte und Gemeinden, die sich in der Vergangenheit viel geleistet hätten wie Schulausbau oder neue Kitas, deren Betrieb die kommunalen Haushalte dauerhaft belaste.

Auch die Kirche engagiert sich hier. So befinden sich 35 Kitas im Landkreis mit knapp 3500 betreuten Kindern in kirchlicher Trägerschaft. Bayerstorfer dankte für die „seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft“. Diese funktioniert auch bei der kirchlichen Mädchenrealschule Heilig Blut, für die der Landkreis einen jährlichen Investitionskostenzuschuss leistet. Knapp 1000 Schülerinnen werden dort unterrichtet. Ihr Ruf sei hervorragend, die Nachfrage ungebrochen, so der Landrat.

Kirche will Wohnraum für Geflüchtete bereitstellen: „Das Gute für die Menschen tun“

Dass es in der katholischen Kirche allgemein anders aussieht, sprach Bischof mit Blick auf die Kirchenaustritte an. „Die Zahlen beunruhigen uns, aber die Unruhe darf nicht größer werden als der Mut, etwas dagegen zu tun. Es muss weitergehen, auch wenn der Berg sehr hoch ist.“

Im Zentrum kirchlichen Wirkens stehe stets, „das Gute für die Menschen zu wollen und zu tun“. Dazu gehöre auch der kirchliche Beitrag, Wohnraum für Flüchtlinge bereit zu stellen, so Bischof, auch wenn der bürokratische Aufwand oft groß sei: „Wir versuchen den Schulterschluss, wo immer es geht.“ Der Landkreis kann auf 66 von der Kirche zur Verfügung gestellte Plätze in Erding, Isen, St. Wolfgang und Wörth zurückgreifen, wofür Bayerstorfer ausdrücklich dankte.

„Das kann so nicht weitergehen“: 2600 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Erding

Die Flüchtlingsunterbringung sei heute eine der schwierigsten Aufgaben, bekannte der Landrat: „Das kann so nicht weitergehen.“ Derzeit lebten 2600 Flüchtlinge im Landkreis. „2015 haben wir bei 1500 gesagt, das geht nicht mehr.“ Alle zwei Wochen komme ein voller Bus ans Landratsamt. „Ich weiß nicht, wo wir sie unterbringen sollen.“ Bislang habe man – außer in Eichenried –noch keine Turnhallen gebraucht. Aber ob das so bleibe, könne er nicht sagen.

Trotz aller Herausforderungen sei der gesellschaftliche Zusammenhalt im Landkreis bemerkenswert, betonte Bayerstorfer. So seien zu Beginn des Ukraine-Kriegs etwa 60 Prozent der Geflüchteten bei Privatpersonen untergekommen. Aktuell seien es immer noch 50 Prozent.

Weniger Geld und kaum Bereitschaft fürs Ehrenamt: Kirche vor Herausforderungen

Für die Kirche selbst ist der schrumpfende Bauetat des Erzbistums eine große Herausforderung, der bereits zu einer Streichliste bei geplanten Sanierungsmaßnahmen geführt hat. Auch die innerkirchliche Gebietsreform sprach Bischof an. So werde es künftig nur noch ein Dekanat pro Landkreis geben. In Erding greift das wohl 2024. „Die Begeisterung darüber ist gerade im ehrenamtlichen Bereich nicht so ausgeprägt“, gab Bischof zu. Er kündigte zudem an, dass die neuen Dekane mit mehr Autorität ausgestattet werden und man so die mittlere Ebene stärken wolle.

Der Landkreis sei christlich geprägt, 53 Prozent der Bevölkerung seien Katholiken. Musikalisch begleiteten Bernd Scheumaier (Akkordeon) und seine Tochter Susanne Scheumaier (Harfe) den Empfang.

