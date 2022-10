Ein Stück heile Welt musikalisch inszeniert

Von: Daniela Oldach

Geklatscht und gefilmt wurde bei den Liedern der Kastelruther Spatzen. Sänger Norbert Rier (3. v. l.) und seine sechs Bandkollegen begeisterten bei ihrem Konzert am Mittwoch in der Stadthalle. © Daniela Oldach

Auf eine Reise zu den schönen Bergen Südtirols, garniert mit Geschichten aus dem Leben, nahmen die Kastelruther Spatzen ihr Publikum beim Gastspiel am Mittwoch in der Stadthalle mit.

Erding - Zweieinhalb Stunden lang durften die Besucher beim sehr gut besuchten Konzert der Südtiroler Musikgruppe ein Stück heile Welt mit Videoblick auf die Dolomiten genießen.



Die siebenköpfige Gruppe um Sänger Norbert Rier thematisierte in ihrem Programm „Freundschaft ist Gold“ auch Werte wie Zusammenhalt oder die Bedeutung der Heimat. Davon handeln auch die Texte der volkstümlichen Schlager, die beim überwiegend weiblichen Publikum bestens ankamen.



Geschichten und Ereignisse aus der Realität verpacken die sieben Vollblut-Musiker in ihren Texten. Mal erheiternd, mal mit ernstem oder tiefgründigem Hintergrund. Das ist ihr Erfolgsrezept. Nicht umsonst haben sie schon 13 Echos und weitere Auszeichnungen wie Volksmusik-Kronen eingeheimst. Die Liebe zu ihrer Heimat Kastelruth wird immer wieder deutlich. Da machten die herrlichen Einspielungen auf der großen Leinwand Lust, den nächsten Urlaub in den Dolomiten zu verbringen.



Das Erdinger Publikum war begeistert, seinen Spatzen so nahe zu kommen. So sind die Stars halt gleich noch ein bisserl greifbarer. Das sind sie vor allem auch bei ihrem Spatzenfest, von dem sie auch in Erding Einspielungen zeigten. Oder von den Haflingern aus der Zucht von Rier. Ein Stück Privates geben die Spatzen hier auch preis. Sie zeigen Nähe zum Publikum. So wurden auch die Mitglieder des Fanclubs Aichach-Friedberg, die extra nach Erding gereist waren, persönlich begrüßt. Es ist schließlich auch der älteste Fanclub der Spatzen.



Da ließen es sich die Damen dann auch nicht nehmen, ihren Idolen Blumen und Geschenke auf die Bühne zu bringen – genauso wie sie es wohl auch in jungen Jahren schon gemacht haben.



Apropos jung: Wer glaubt, dass die Spatzen aufgrund des Musikgenres nur ältere Fans haben, täuscht sich. Im Publikum waren auch etliche jüngere Frauen, die von der Musik der Südtiroler Gruppe begeistert waren, fleißig fotografierten und filmten. Klassisch gewandet in ihrer Südtiroler Tracht, wie man sie kennt, hinterließen die Spatzen auch optisch einen guten Eindruck.



Die Musiker gaben aber nicht nur die Titel ihrer neuesten CD „Freundschaft aus Gold“ zum Besten. Auch Kastelruther-Kassiker wie „Eine weiße Rose“ oder „Alles gut in Kastelruth“ durften nicht fehlen. Und da ging dann die Party ab. Da Rier das Publikum immer wieder zum Mitsingen animierte, wurde dazu eifrig geklatscht und geschunkelt.



Gegen Ende des gelungenen Konzerts hielt es auch fast niemanden mehr auf den Stühlen. Zum Schluss gab es tosenden Beifall. Die Verkaufsstände im Foyer waren dann auch gut besucht. Viele wollten sich noch ein Andenken vom Erdinger Konzert mit nach Hause nehmen. Heiß begehrt waren zudem die Autogramme der Musiker.

do