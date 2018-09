„Laut, leidenschaftlich, aber nicht hässlich“

Was eine schwarz-grüne Koalition im Landtag betrifft, sind sich die Erdinger Grünen uneins. Das wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Katrin Göring-Eckardt in Erding deutlich. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen stellte sich eine Stunde den Fragen der Gäste.

Erding – Das Lokal Gruberei in der Altstadt ist proppevoll, es ist heiß, die Luft steht. Plötzlich ertönt laute Musik, Applaus von 70 Besuchern brandet auf. Dann schreitet Katrin Göring-Eckardt durch die Stuhlreihen. Die Fraktionschefin im Bundestag steuert aber nicht auf ein Rednerpult zu. Sie zieht ihre auberginefarbene Jacke aus, greift sich ein Mikrofon und stellt sich mitten ins Publikum.

„Frag Katrin“ heißt das neue Wahlkampfformat der Grünen, bei dem die Bürger das Wort haben. Dass es Redebedarf gibt, zeigen die zahlreichen Wortmeldungen, die Bezirkstagskandidat Stephan Glaubitz moderiert. Zur Resonanz merkt er an: „Großartig, eine so volle Bude.“

Besonders spannend wird es, als die junge Amy Lanzinger, die auch dem erweiterten Landesvorstand angehört, von Göring-Eckardt wissen will, was sie zur Option Schwarz-Grün in Bayern sagt. Als Berlinerin hält sich die 52-Jährige das höflich zurück und freut sich über den enormen Aufschwung ihrer Partei in Bayern. Dafür legt Lanzinger umso deutlicher los. Sie lehnt ein Bündnis mit der CSU strikt ab, vor allem wegen Markus Söder. „Wenn man sieht, was die CSU anrichtet, was sie zerstört, wenn man bedenkt, dass sie gegen Umweltschutz ist, dann darf man mit ihr nicht koalieren.“ Lanzinger will nicht mal mit der CSU reden, „die die Zuwanderung begrenzen will und den Klimawandel ignoriert“.

Da fährt ihr Grünen-Kreisvorsitzende Helga Stieglmeier in die Parade. „Das muss ich jetzt doch relativieren. Wir wollen gestalten – auch in Bayern.“ Nur mit den Grünen gebe es ein Bayern in Europa, ein soziales Land und einen Schwerpunkt auf Ökologie. Für Stieglmeier ist aber auch klar: „Dass die dritte Startbahn nicht gebaut wird, das ist für uns Prämisse.“

Göring-Eckardt erklärt, das dringendste Thema in der Politik sei nicht die Migration, sondern der Klimaschutz. Dabei nimmt sie vor allem die Autoindustrie ins Visier. „Andere Länder sind uns bei der Entwicklung alternativer und vor allem emissionsfreier Antriebstechnologien weit voraus.“ Sie verstehe nicht, warum die Deutschen das Feld der Konkurrenz überließen – und damit tausende Arbeitsplätze riskierten. Göring-Eckardt spricht sich für einen Stichtag aus, ab dem nur noch saubere Autos zugelassen werden dürften – 2030. Die Grünen würden ein Tempolimit einführen und den Braunkohleabbau stoppen.

Ein Neu-Mitglied der Grünen will wissen, was man gegen den beängstigenden Hass tun könne, der derzeit die politische und gesellschaftliche Debatte präge. Die Fraktionsvorsitzende rät, nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. „Wir dürfen nicht nachlassen, uns dem entgegenzustellen. Wir müssen laut und leidenschaftlich sein, aber nicht hässlich.“ Es gehe derzeit „um nichts Geringeres als die Rettung der Demokratie“. Deswegen müsse man weiter gegen ihre Feinde halten und argumentieren.

Zum Thema Wohnen meint sie: „Wir brauchen eine Mietpreisbremse, die auch wirklich bremst.“ Wo der Staat einmal gefördert habe, müssten die Mieten für immer sozial bleiben. Der soziale Wohnungsbau müsse dringend ausgebaut werden. Göring-Eckardt will die steuerliche Förderung bei der Vermietung nicht nur auf Neubauten begrenzen, sondern auf den Bestand ausdehnen.

Ganz am Ende fragt ein Schüler, ob sich ein politisches Engagement für junge Leute überhaupt lohne. Denn am Ende würden doch immer die mit dem meisten Geld gehört. Da muss Göring-Eckardt nicht lange überlegen. „Na klar lohnt es sich!“ Denn der Vorwurf stimme nur, „weil wir in Berlin und in München noch eine Regierung haben, die das so macht“. Umso wichtiger sei der (grüne) Wechsel. Da ist die Thüringerin zuversichtlich: „Ich höre gerade aus Bayern viele, die sagen, sie hätten über Jahre CSU gewählt und wollen jetzt für Grün stimmen.“