Viel zu gut zum Wegwerfen

Von: Gerda Gebel

Im Landkreis Erding gibt es eine Gebrauchtwarenbörse, die kaum einer kennt. Betreiber ist das Landratsamt.

Erding - Eine Wohnungsauflösung, ein Umzug oder auch nur eine Aufräumaktion –schnell stellt sich die Frage „Wohin mit den alten Sachen?“ Um so mehr, wenn die ausrangierten Möbel oder Gebrauchsgegenstände noch viel zu gut sind zum Wegwerfen.



Neben der Flüchtlingshilfe oder dem Sozialkaufhaus kommt hier auch der regionale Verschenk-Markt des Landratsamtes ins Spiel. Hier warten derzeit neben einer kompletten Küchenzeile auch zwei Hochbetten für Kinder, gebrauchte Gardinen oder originalverpackte Kapseln für die Kaffeemaschine auf Interessenten. Ins Leben gerufen wurde der Verschenk-Markt vor zwei Jahren, auch um einen „Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung zu leisten“, wie Landrat Martin Bayerstorfer bei der Eröffnung betonte.



Das Besondere an dem Internet-Verschenk-Markt sei auch, dass alle Inserate vor der Veröffentlichung geprüft würden, was den Markt vor professionellen Händlern schützt. Außerdem gibt es auf der Seite keinerlei Werbeanzeigen.



Begeistert von dem kostenlosen Angebot des Landkreises ist auch Christine Schimpf aus Eichenried, die derzeit ihr Haus wegen eines geplanten Umbaus ausräumen muss. „Ich habe schon allerlei Möbel an den Mann gebracht, dazu auch einige Gemälde“, berichtet die Eichenriederin. Absolut einfach sei das Einstellen von Inseraten gewesen, lobt Schimpf. „Jetzt geht es ans Eingemachte – Küchenzeile und Garderobe sind noch zu haben“, erklärt sie. Umso verwunderter war die Eichenriederin Schimpf, als sie im Bekanntenkreis von ihren positiven Erfahrungen mit der Online-Plattform berichtete. „Kaum jemand kannte den Verschenk-Markt, obwohl das doch eine gute Sache auch zur Müllvermeidung und für die Nachhaltigkeit ist“, sagt Schimpf.



Angesiedelt ist der Verschenk-Markt im Bereich der Abfallwirtschaft, deren Mitarbeiter auch bei Fragen gerne weiterhelfen. Möglich sind Inserate zum Verschenken, aber auch Tausch oder Gesuche sind vorgesehen. Seit der Gründung des Marktes wurden bisher rund 2100 Inserate veröffentlicht und über 120 000 Aufrufe gezählt, wie vom Landratsamt Erding zu erfahren war.



Das Einstellen der zu verschenkende Gegenstände erfolgt auf der Internetseite des Landkreises Erding, wo man sein Inserat mit Bild einstellen kann, ohne ein Benutzerkonto anzulegen. Der Missbrauch oder das Einstellen unzulässiger Gegenstände wird durch eine nachgeschaltete Kontrolle vermieden, wie Claudia Fiebrandt-Kirmeyer vom Landratsamt mitteilt.



Wer auf seinem Smartphone bereits die Abfall-App des Landkreises nutzt, kann über diese App auch den Verschenk-Markt nutzen. Selbst auswählen kann der Nutzer, wie er von Interessenten kontaktiert werden will. Wer keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse preisgeben will, kann auch indirekt über den Verschenk-Markt kontaktiert werden, so dass Privatsphäre und Datenschutz gewährleistet sind.



Weitere Infos finden sich auf www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft/verschenk-Markt/ oder über die Abfall-App des Landkreises. Bei Fragen rund um das Thema Abfallwirtschaft hilft das Landratsamt unter der Tel. (0 81 22) 58 12 22 weiter.

