Keaning, Haring, Greadugge – host mi?

Ortsnamen und ihre bairische Aussprache. So mancher Zuagroaste ist hier – natürlich – überfordert.

Erding - Und auch ich musste viel lernen. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Bub meinen Vater ungläubig angeschaut habe, als er zu einem Spezl auf dem Fußballplatz gesagt hat: „Woaßt as scho? Herlin hod gega Wiar verlorn.“ Auf meine Nachfrage übersetzte er es mir dann: „Hohenlinden hat gegen Wörth verloren.“

Im Laufe der Jahre sind mir dann in unserer Gegend so manche bajuwarisierte Ortsnamen begegnet, die ich mittlerweile längst in meinen Sprachgebrauch übernommen habe. Und ich bin – zugegeben – durchaus ein wenig schadenfroh, wenn ich bei Aufzählung bestimmter Namen in ratlose Gesichter blicke.

Für mich als Geislinger hat Eichenkofen immer schon „Neikof“geheißen, ebenso wie Hörlkofen für mich immer schon „Hialkof“ war, Grünbach „Greaboch“ und Reichenkirchen „Reikiach“. Schön finde ich auch die beliebte kleine Radlrunde, die über „Hecka-Bocka-Maugga“, also über Hecken, Bockhorn und Mauggen führt.

Der Klassiker war in meiner Jugend immer „Bawaschding“ für Papferding, was ich immer noch genial finde, ebenso wie „Baschdeng“ für Pastetten oder „Hoaschdeng“ für Heimstetten. Ganz schwierig wird es für einen Auswärtigen im Landkreis, der gerade noch „Arding“ beziehungsweise „Oidarding“ und „Oachariad“ audiell entschlüsseln kann, wenn er beispielsweise mit „Keaning“ und „Haring“ konfrontiert wird, was nichts anderes heißt als Kienraching und Hienraching – ist doch logisch. „Greadugge“ für Grüntegernbach ist für Auswärtige ebenalls eine Herausforderung. Und es gäbe noch so viele Beispiele. Nur gut, dass es Orte im Landkreis gibt, die man nicht bairisch aussprechen kann, wie etwa Moosinning, Wartenberg oder Finsing.

Nachfragen sollte man übrigens, wenn jemand sagt, dass er „vo Lern“ ist. Hier ist zu klären, ob er aus Niederlern, Mitterlern, Berglern, Glaslern oder gar Mooslern kommt.

Eins der größten Rätsel hatte mir damals aber ein Fußballspezl aufgegeben, der erzählt hat, dass seine neue Freundin aus „Noufing“ kommt. Die Auflösung lautete: Neufahrn. Allerdings nicht das Neufahrn bei Freising, sondern bei Walpertskirchen – also „Noufing bei Woipatskirch“. Ist doch ganz einfach – wenn mas woaß.