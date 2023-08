Kein leichtes Jahr für die Kartoffelbauern im Landkreis Erding

Von: Lea Warmedinger

Bei ihnen ist immer Tag der Kartoffel: Franz und Bettina Gaßner aus Moosinning. © wolfgang krzizok

Passend zum Tag der Kartoffel haben wir mit Landwirten aus dem Landkreis über den Anbau, die Ernte und Vermarktung der beliebten Knolle gesprochen.

Landkreis – Die Landwirte im Landkreis Erding, die Kartoffeln anbauen, werden immer weniger, sagt Josef Schächtl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding. Derzeit seien es 126. Wir haben zum heutigen Tag der Kartoffel mit zwei davon über den Anbau, die Ernte und Vermarktung ihrer Lieblingsknolle gesprochen.

Auf fast 1500 Hektar werden laut AELF im Landkreis Kartoffeln angebaut. Knapp 20 davon bewirtschaftet Familie Gaßner in Moosinning. „Wir haben eigentlich schon immer Kartoffeln angebaut und direkt vermarktet“, sagt Franz Gaßner. Im Jahr 2000 haben hat sich die Familie auf Schälkartoffeln spezialisiert. „Die verkaufen wir landkreisweit an Gastronomie, Metzgereien und Küchen von Schulen oder Krankenhäusern“, sagt Gaßner. Einen weiteren Teil der Kartoffeln aus Moosinning gibt es im eigenen Hofladen zu kaufen. Und als dritte Sparte liefert der Landwirt an einen Verarbeitungsbetrieb in Odelzhausen (Landkreis Dachau). Dort werden die Erdäpfel zu Kartoffelsalat verarbeitet, der dann in den Einzelhandel kommt.

„Ein guter Ertrag sind 50 bis 55 Tonnen pro Hektar“, weiß Gaßner. „Aber die werden es heuer wohl nicht ganz, eher 45.“ Die Ernte der Frühkartoffeln ist bei den Gaßners abgeschlossen, die der späteren Sorten läuft gerade an. „Bisher war es eher unterdurchschnittlich, aber trotzdem besser als erwartet.“ Das heuer sehr nasse Frühjahr und die anschließend lange Trockenperiode seien nicht optimal gewesen.

„Ideal für den Kartoffelanbau wäre ein trockenes Frühjahr“, sagt Gaßner. „Dann gibt es keine Bodenverdichtung beim Pflanzen, und der Acker ist leichter befahrbar.“ Dann soll es bestenfalls schnell warm werden und über den Sommer immer wieder regnen. „Die größte Herausforderung beim Kartoffelanbau ist die Witterung, die jedes Jahr eine neue Strategie erfordert.“ Wenn es feucht ist, habe man mit Pilzkrankheiten zu kämpfen, und in einem trockenen Jahr müsse man beregnen.

Ein Flächenregner sei heuer auf dem Striglhof der Familie Stemmer zum Einsatz gekommen. „Im Juni hat es fast nicht geregnet. Die Kartoffel braucht da viel Wasser, sonst wächst sie fast gar nicht“, erklärt Junior-Betriebsleiter Sebastian Stemmer. Auch der Niederdinger Landwirt beklagt das Frühjahr: „Es war zu nass, deshalb mussten wir später pflanzen.“ Denn wenn der Boden verdichtet ist, wachsen die Kartoffeln nicht.

Bis 1996 gab es auf dem Striglhof Kühe und bis 2003 Stiere. „Dann sind wir auf Kartoffeln umgestiegen“, sagt Stemmer und erklärt: „Wir bauen viele verschiedene Sorten an – Früh- und spätere Speisekartoffeln, sodass wir das ganze Jahr abdecken.“ Die Kartoffeln, die neben Zwiebeln, Roter Beete und Salat auf dem Striglhof wachsen, werden zu einem Teil zu Pommes verarbeitet. „Pommeskartoffeln sind eher mehlige Sorten wie Agria oder Lady Amarilla“, sagt Stemmer. „Die liefern wir an Pommesfabriken in Österreich.“

Ein weiterer Teil der Kartoffeln aus Niederding geht an Packbetriebe. Dort werden die Knollen nach der Ernte verpackt und kommen dann in den Einzelhandel, beispielsweise zu Rewe oder Edeka. „Das sind dann Sorten wie Colomba, Sunita oder Avanti.“ Auch Stärkekartoffeln wie die Sorte Kuras bauen die Stemmers an. Sie werden zu Stärkemehl verarbeitet. Ein kleiner Teil der Kartoffeln vom Striglhof wird zudem im eigenen Hofladen verkauft. „Da sind eher festkochende Sorten wie Princess oder Gala besonders beliebt“, weiß der 29-Jährige.

Auch im Hofladen der Gaßners in Moosinning sind festkochende Kartoffeln die beliebtesten. „Die Frühkartoffel Annabelle ist geschmacklich gut, die kaufen die Leute am liebsten“, sagt Franz Gaßner. Seine Schälkartoffeln werden nach der Ernte bei 3,5 Grad eingelagert. „Damit brauchen wir keine Keimhemmung mit Chemie.“ Das ganze Jahr über werden die Kartoffeln aus dem Lager dann geschält und verkauft. „Darum kümmern sich hauptsächlich meine Eltern mit der Unterstützung von ein, zwei Aushilfskräften.“

Auch die Ernte ist bei den Gaßners wie auch bei den Stemmers Familiensache. Geerntet wird in der Früh, wenn es nicht so heiß ist. Zum Einsatz kommt dabei ein Traktor mit einem Roder. „Der siebt zuerst die Erde weg. Mit einer Kette werden dann die Kartoffeln vom Kraut getrennt und auf Bändern von der Erde befreit“, erklärt Stemmer. Anschließend wird händisch aussortiert. „Da hilft die ganze Familie mit, manchmal auch Freunde oder Tanten“, sagt der 29-Jährige. Richtig gefeiert wird der Tag der Kartoffel bei den Stemmers nicht – „aber wir stoßen mit einer Mass Bier darauf an“, meint er schmunzelnd.