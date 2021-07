Erding: Kein Mittel gegen die Krähenplage

Es werden immer mehr: So hat sich die Anzahl der Saatkrähen in Erding entwickelt.

Zahl der Brutpaare im Stadtgebiet auf 1186 gestiegen – Hunderte Nester entnommen

Von Gabi Zierz schließen

Erding - Seit 13 Jahren gibt es Saatkrähen in Erding. 64 Brutpaare hatte die Stadt damals gezählt. Mittlerweile sind es fast 1200. Dagegen tun kann man nur wenig.

Es mutet an wie Don Quichotes Kampf gegen die Windmühlen: Seit vielen Jahren setzt sich die Stadt Erding für Maßnahmen gegen die immer größer werdende Krähenplage ein. Die schlauen Vögel, die europaweit streng geschützt sind, vermehren sich hier fast nach Belieben. Dies macht die Bestandsentwicklung deutlich, die OB Max Gotz jetzt im Stadtrat vorstellte.

Seit dem Jahr 2008 nisten Saatkrähen im Stadtpark. Damals zählte man überschaubare 68 Brutpaare. Mittlerweile sind es 1186 – mangels natürlicher Feinde. Vor allem die Anwohner des Stadtparks, dort befindet sich die Hauptkolonie der Saatkrähen, leiden darunter. Sie berichten regelmäßig von den starken Verschmutzungen und dem Lärm durch die Tiere.

Vergrämungsmaßnahmen, die die Stadt seit 2015 durchführt, sind im Stadtpark nur in Teilbereichen erlaubt. Dazu braucht es eine Ausnahmegenehmigung der Regierung von Oberbayern. Die Krähen-Population im Stadtpark stieg von 2008 bis 2014 stetig – und zwar von 68 auf 465 Brutpaare. Zudem bildeten sich etliche Splitterkolonien im Stadtgebiet. Die größten von ihnen befinden sich mittlerweile an der Keltereistraße/Am Wasserturm und in der Prielmayer- und Bachinger Straße, wie Gotz erklärte. Dort und im Stadtpark sei nach einem leichten Rückgang der Brutpaare im vergangenen Jahr von 1040 auf 911 heuer wieder ein erneuter Anstieg dokumentiert worden auf 1186.

Bei den Vergrämungsmaßnahmen, die ersten hatte der damalige Umweltreferent Thomas Schreder nach langwierigen Verhandlungen mit den übergeordneten Behörden angestoßen, ist die Nestentnahme aus den Bäumen zwischen Oktober und Mitte März gestattet, sofern noch keine Eiablage stattgefunden hat. Heuer wurden bei dieser Aktion immerhin 168 Nester entfernt. Kosten: rund 14 000 Euro für den Arbeitsaufwand des Bauhofs, die Miete für die Hubbühne und die ornithologische Begleitung für Zählung und Dokumentation, Auch der Einsatz eines Beizvogels – in Erding ein Wüstenbussard – ist laut Gotz genehmigt worden.