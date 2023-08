KI: Gesundes Misstrauen angebracht

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Gespannt verfolgten die Senioren die KI-Beispiele, die ihnen Medienpädagogin Katja Bröckl-Bergner im Haus der Begegnung vorstellte. © Heinzinger

Mit dem Thema Künstliche Intelligenz hat sich Medienpädagogin Katja Bröckl-Bergner in Erding in einem Vortrag vor Senioren befasst. Sie rät zur Vorsicht.

Erding – Künstliche Intelligenz (KI) bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. Um Senioren für dieses Thema zu sensibilisieren, gab es dazu einen Vortrag im Haus der Begegnung in Erding. Auf Einladung der Seniorenbeauftragten Silke Hörold-Ries und dem Katholischen Bildungswerk klärte Medienpädagogin Katja Bröckl-Bergner die Senioren über die neuen Anwendungen auf.

Gleich zu Beginn gab die Expertin zu, dass auch sie selbst noch nicht bei allen Möglichkeiten der KI durchsteige. Heute gehe es vielmehr um die Medienkompetenz, die entscheidend sei, das Thema möglichst risikoarm anzupacken.

In erster Linie sollten Programme wie ChatGTP Hilfsmittel sein. Bröckl-Bergners Tochter habe es beispielsweise bei Anschreiben in Bewerbungen genutzt: „Natürlich muss man danach noch einmal drüber lesen.“ Denn teilweise halluziniere das Programm noch, schreibe Unwahrheiten und erfinde Dinge: „Hier kommt die Medienkompetenz erneut ins Spiel. Das Ganze soll eher eine Inspiration darstellen.“

ChatGTP und Co. sind für die Medienpädagogin aber auch eine Hilfe zur Inklusion: „Damit können alle einigermaßen coole Texte verfassen.“ Die Software ChatGPT wurde Ende 2022 von einer US-Firma veröffentlicht und mit Wissen aus der ganzen Welt gefüttert. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Chatbot, also ein Sprach-Programm. Wer ihm Fragen stellt, für den erzeugt ChatGPT sinnvolle Texte – solange die Themen überschaubar sind.

Die vielen Daten müssten vorab aber auch eingepflegt werden, und das passiere aus wirtschaftlichen Gründen vorrangig in Afrika, so Bröckl-Bergner. Dabei handle es sich um eine „miese Arbeit“, und sie fragte in den Raum: „Ist das ethisch noch vertretbar?“ Es brauche zudem extrem viel Rechenleistung mit einem hohen Stromverbrauch. Zum Kühlen verwende man Unmengen an Wasser.

Ein weiteres Problem, das sie sieht: „Wenn jemand Mist eingibt, dann existiert das so in der KI.“ Man müsse also bestens verstehen, wie ein solches Programm funktioniert, um möglichen Risiken entgegenzuwirken.

Auch das autonome Fahren sprach Bröckl-Bergner an. In Deutschland noch verboten, sei es in anderen Ländern dank Tesla und Co. bereits Realität. Für die Expertin kam einmal mehr die Frage nach der Ethik auf: „Wenn etwa ein Reh auf der Fahrbahn auftaucht, wie entscheidet die KI dann? Wird es überfahren oder nicht?“ Ob dies ein Programm entscheiden dürfe? Für sie fraglich. Eine Frau aus dem Publikum warf ein: „Das darf doch nicht sein, dass der Mensch nicht mehr entscheidet.“ Es gebe aktuell heftige Diskussionen zu diesem Thema, so Bröckl-Bergner. Durch die Automatisierung von Aufgaben würden außerdem viele heute noch von Menschen ausgeübte Jobs künftig wegfallen.

Ein weiterer negativer Aspekt der rasanten KI-Entwicklung sei die immer schnellere und einfachere Erstellung von Fake News: „Bei diesem Thema muss man bereits die Kinder so früh wie möglich sensibilisieren“, riet Bröckl-Bergner. Auch Fotos könnten praktisch unerkennbar manipuliert werden.

Die Expertin testete die KI. Aufgabe: ein Gedicht nach der Form von Johann Wolfgang von Goethe zu kreieren. Das Ergebnis erstaunte die vielen Senioren an diesem Nachmittag. Bröckl-Bergners Fazit: KI biete viele neue Möglichkeiten. Allerdings müsse jeder mit größtmöglicher Sensibilisierung an die Sache herangehen. Und ja nicht gleich alles glauben, was einem das Programm vorsetzt. Darüber waren sich auch die Senioren einig.