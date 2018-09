Boxring, Bierbank, Badetempel

Erding –„Einmalig, großartig, so was haben wir noch nie gesehen.“ Das war einhellig der Kommentar der Londoner Kickbox-Staffel, die am Sonntag beim Herbstfestkampf gegen die Erdinger im Weißbräuzelt nur knapp verloren hatte (wir berichteten).

„Wir waren schon überall in der Welt, haben viel gesehen und in allen möglichen Hallen und Orten gekämpft, aber so eine Atmosphäre wie in dem Zelt hier haben wir noch nie kennengelernt“, schwärmte Dev Barrett, der Nationaltrainer der Mannschaft aus Großbritannien. Besonders beeindruckt habe ihn, wie viele Leute auf ihn zukamen, das Gespräch gesucht haben, sich über die Londoner erkundigt haben, viel über den Brexit und die Auswirkungen wissen wollten.

Festwirt Mario Pianka hatte sich nicht lumpen lassen und für die Feier am Abend Tische reserviert. So standen die Gegner aus dem Ring Schulter an Schulter singend und feiernd auf den Bänken bis zum Ende des Abends, frei nach dem Motto: Sport überwindet alle Grenzen.

Am nächsten Tag ging es dann noch weiter in die Therme. Nach den harten Kämpfen war dies die ideale Möglichkeit, etwas Ruhe und Erholung zu tanken. Die Verantwortlichen der Erdinger Therme hatten sich spontan dazu bereit erklärt, den aufregenden Aufenthalt der Engländer mit einem Wellness- und Erholungstag abzuschließen.

„Unser Bild von Deutschland hat sich komplett gewandelt“, erklärte Nationalcoach Barrett beim Abschied am Flughafen lächelnd. „Wir kommen nächstes Jahr wieder – wenn es sein muss, auch nur zum Zuschauen.“ khk