Kinder schnuppern Zeitungsluft

Von: Hans Moritz

Wie entsteht eine Zeitung? Dieser Frage ging die Kinder-Uni unter anderem im Merkur-Druckhaus in München nach – mit Carmen Unsin (r.). © Hans Moritz

Wie entsteht eigentlich die Heimatzeitung? Die Mädchen und Buben der Kinder-Uni der VHS Erding wissen das jetzt.

Erding - „Vom Bleisatz bis zum Smartphone – die Entstehung der Zeitung.“ So lautete ein Vortrag an der Kinder-Uni der Volkshochschule Erding. Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger, verriet den Mädchen und Buben auf Einladung von Eleni Lehner, dass es Zeitungen schon seit fast 500 Jahren gibt und wie aufwendig die Produktion früher war, als jeder Buchstabe einzeln gesetzt wurde. Heute arbeiteten die Verlage crossmedial und digital – über Handy und Computer könnten die Leser Geschehnisse in Echtzeit verfolgen, erklärte Moritz.



Am Freitag ging es dann ins Druckhaus Dessauerstraße in München, wo seit nunmehr 30 Jahren der Münchner Merkur und seine Heimatzeitungen sowie Anzeigenblätter wie das Hallo gedruckt werden. Carmen Unsin erklärte den Jung-Wissenschaftlern, wie die mehrere Stockwerke hohen Druckmaschinen funktionieren, dass für jede Seite vier Druckplatten angelegt werden müssen und wie die Zeitung von Förderbändern und riesigen Rollen in den Lieferwagen und damit zum Leser kommt. red