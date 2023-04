Kinderarzneien: „Engpass so schlimm wie nie“

Von: Hans Moritz

Wenn Kinder krank sind, stehen oft nicht die erforderlichen Medikamente zur Verfügung. Der Mangel spitzt sich zu. © Patrick Pleul/dpa

Erneut schlägt Apotheker Wolfgang Reiter aus Erding Alarm: „Die Versorgungsengpässe bei Kinderarzneimitteln sind dramatischer als jemals zuvor.“

Erding - Fiebersäfte mit Ibuprofen oder Paracetamol, Kinderelektrolytlösungen bei Durchfall und Erbrechen geben es derzeit überhaupt nicht. „Und Kinder-Antibiotika sind bereits seit einem halben Jahr praktisch nicht lieferbar“, kritisiert Reiter, der auch gesundheitspolitische Sprecher der bayerischen ÖDP ist.



Bereits im Herbst hatte Reiter, der eine Apotheke in Markt Schwaben führt, für die ÖDP im Kreistag von Erding sitzt und für den Landtag kandidiert, auf die Engpässe hingewiesen (wir berichteten). Ein halbes Jahr später zieht er eine ernüchternde Bilanz: „Kinder in Deutschland konnten praktisch nur durch den permanenten Import aus anderen EU-Staaten wie Österreich, Belgien, Niederlande und zum Teil aus der Schweiz durch Apotheken überhaupt irgendwie versorgt werden.“ Alle Maßnahmen, die Gesundheitsminister Lauterbach vor Weihnachten in seinem Eckpunktepapier angekündigt hatte, wie die Abschaffung der Rabattverträge bei Kinderarzneimitteln und die verbindliche mehrmonatige Vorratshaltung, „sind bisher gnadenlos gescheitert“. Nachlieferungen der wenigen verbliebenen Hersteller seien nie ausreichend gewesen.



Reiter kritisiert das System: „20 Jahre Rabattverträge haben Deutschland zum Niedrigpreisland bei Arzneimitteln“ werden lassen.“ Hersteller hätten keine Motivation mehr, nach Deutschland zu liefern, weil sie überall woanders mehr bekämen. „Und gleichzeitig haben wir dadurch unsere deutschen pharmazeutischen Hersteller kaputtgemacht“, empört sich Reiter. Der Einfluss der Konzerne müsse begrenzt werden. ham