Klettham: Kinderflohmarkt kommt gut an

Teilen

Viel geboten war beim Kletthamer Kinderflohmarkt. Bei bestem Frühlingswetter nutzten viele Bürger die Gelegenheit zum Trödeln und machten so manches Schnäppchen. © Peter Bauersachs

Klettham – Lebhaft ging’s am Samstag auf dem Kletthamer Wochenmarkt zu. Dafür sorgte der Flohmarkt für Kindersachen. Auch für Ostern ist schon was geplant.

Bei frühlingshaftem Wetter lockte der dort erstmals stattfindende Kinderflohmarkt viele Besucher an. Er war durch nachbarschaftliche Initiative zustande gekommen und soll nun öfter stattfinden.

Das Angebot an den Ständen, 14 waren angemeldet, war groß und reichte von gebrauchter und fast neuwertiger Kinderbekleidung über Spielzeug und Bücher bis Kinderwagen und Babyerstausstattung. An einem Mal- und Basteltisch wurden die Kinder kreativ, und bei Peter Lehan erlebte man den Zusammenbau einer auseinandergenommenen E-Gitarre, die er zuvor zerlegt und dann repariert hatte.

Den Kinderflohmarkt hatte Waltraud Wild organisiert. Für den reibungslosen Ablauf sorgte Ulrike Malordy mit weiteren Helfern. „Für 2. April planen wir hier einen Ostermarkt“, kündigte die Kletthamerin an. Es werden selbst gemachte Deko-Artikel, Kuchen und Gebäck zu Gunsten der Lebenshilfe Erding angeboten. Für die Planung bitten die Organisatoren bis 30. März um Anmeldung der Osterspenden unter Tel. (01 60) 5 67 21 67. Abgabepunkt der Spenden ist dann am Freitag, 1. April, um 15 Uhr an der Erlöserkirche oder nach Vereinbarung.

Der Wochenmarkt findet jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr statt und ist eine Initiative des Quartiersmanagements Klettham-Nord. Seit 2020 gibt es das Büro an der Friedrichstraße 11a. Es ist Kontaktstelle und Arbeitsstätte von Quartiersmanagerin Stefanie Auer und Assistentin Selda Kirci. PETER BAUERSACHS