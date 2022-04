Kinderpornos und Gewalttaten per Whatsapp

Von: Raffael Scherer

Er war Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe, in der drastische Bilder geteilt wurden. Nun wurde die ursprüngliche Strafe für einen 39-Jährigen reduziert.

Erding – Da staunte der Krankenpfleger nicht schlecht, als die Kriminalpolizei 2020 seine Wohnung stürmte und sein iPhone konfiszierte. Ins Visier der Ermittler war der 39-Jährige aus dem östlichen Landkreis wegen einer WhatsApp-Gruppe mit dem vielsagenden Titel „Ach du kranke Scheiße“ geraten. In der Folge wurde er damals zu einer Geldstrafe mit 100 Tagessätzen verurteilt. Gegen die Höhe der Strafe legte der Mann nun Einspruch ein.

Es ging um zwei kinder- und jugendpornografische Fotos, die er zwischen 2018 und 2019 auf dem Handy gespeichert sowie eines davon an zwei Bekannte weitergeleitet hatte. An das Versenden des einen Fotos könne er sich durchaus noch erinnern, das andere Bild sage ihm gar nichts mehr, sagte der Krankenpfleger in der neuen Verhandlung vor dem Amtsgericht Erding aus.

An der Tat selbst gebe es, da die Fotos auf seinem Smartphone gefunden wurden, nichts zu zweifeln, erklärte sein Rechtsanwalt Andreas Martin dem Gericht. Jedoch finde sein Mandant, dass die Strafe auch auf 90 Tagessätze – und damit nicht als eingetragene Vorstrafe – reduziert werden könne.

Auf die Frage von Richterin Michaela Wawerla, wie er denn überhaupt an die Bilder gekommen sei, verwies der Angeklagte auf die WhatsApp-Gruppe, auf die er im Internet aufmerksam geworden sei. Darin seien hauptsächlich Bilder und Videos von Unfällen, Kriegsopfern und anderen Gewalttaten hin- und hergegangen, sagte er aus. Laut den Gruppenregel seien Kinderpornos auch dort nicht erlaubt gewesen, weshalb er sich keinerlei Gedanken zu diesem Thema gemacht habe.

„Ich habe mit Kinderpornos nichts am Hut“, beteuerte der Mann mehrmals. Seit dem Besuch der Kripo sei sein Verhalten im Internet viel vorsichtiger geworden. Auch seine Frau, die als Zuschauerin im Gerichtssaal saß, habe ihm damals schon gesagt, dass er es mit dubiosen Messengergruppen sein lassen solle: „Aber ich war einfach leichtgläubig“, gab der Angeklagte zu.

Richterin Wawerla kam dem Ansinnen des Einspruchs schließlich nach und verurteilte ihn zu 90 Tagessätzen à 50 Euro. Sie begründete das Urteil damit, dass der Angeklagte vollständig geständig war und glaubhaft Reue zeige. Er sei zudem bisher nicht vorbestraft, und die Tat liege nun schon länger zurück.

Auch ohne direkte Vorstrafe dürfe er jedoch künftig nicht mehr mit Kindern arbeiten, auch nicht etwa in seiner Freizeit in einem Verein als Jugendleiter, klärte ihn die Richterin auf. Der Krankenpfleger nahm noch im Saal das Urteil an.