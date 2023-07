Kindischer Widerstand gegen Polizisten

Von: Mayls Majurani

Der Fall wurde am Erdinger Amtsgericht verhandelt. Für den Richter gab es nicht viel zu diskutieren. © Soeren Stache/dpa

Eigentlich wollten zwei Polizeibeamte nur die Personalien einer älteren Dame aufnehmen, wurden aber von einer hysterischen Familie empfangen und von ihrem 18-jährigen Sohn beleidigt und verletzt. Deshalb saß der heute 19-jährige Erdinger nun vor dem Amtsgericht Erding und musste sich für sein skurriles Verhalten verantworten.

Erding – Vorausgegangen war dem Ganzen ein Nachbarschaftsstreit im Juni 2022 in Erding, in den die Großmutter des Angeklagten verwickelt war. Sie beleidigte offenbar ihren Nachbarn, der wiederum die Polizei rief und Anzeige erstattete. Die Beamten vernahmen den Mann zuhause und wollten danach im Haus neben an klingeln, um die Personalien der Großmutter aufzunehmen. Doch die fünfköpfige Familie, vor allem der 18-jährige Sohn, reagierten entsetzt.

In einer Bodycam-Aufnahme, die Richter Michael Lefkaditis zeigte, ist zu sehen, wie die Polizeibeamten immer wieder versuchen, sich zu erklären, und immer wieder aggressiv angeschrien werden: „Habt ihr überhaupt einen Durchsuchungsbefehl?“ oder „Seid ihr echte Polizisten, oder seid ihr vom Karnevalsverein?“

Die Mutter des Angeklagten sagte im Zeugenstand, dass sie den ersten Kontakt mit den Beamten gehabt und dass sich die restliche Familie zu der Zeit im Hintergarten befunden habe. Sie habe die Polizisten bezüglich der Personalien auf den Briefkasten verwiesen und gesagt, dass die Großmutter alt und herzkrank sei und in Ruhe gelassen werden solle.

Die Familie sei davon ausgegangen, dass es sich bei den Polizisten um Betrüger handle. Daraufhin habe einer der Beamten „wie verrückt“ am Gartenzaun gerüttelt: „Ich bin seit 1999 in Deutschland. Ich komme aus einem Kriegsland, aber so etwas habe ich nicht erlebt“, sagte die gebürtige Jugoslawin. Die Videoaufnahme zeigt allerdings das komplette Gegenteil.

Als der Begriff „Karnevalsverein“ fällt, erklären die Beamten dem Sohn ruhig, dass nun auch er Tatverdächtiger wegen Beleidigung sei, und verlangen wiederholt seinen Ausweis. Auch der Schüler möchte einen Dienstausweis sehen, die Beamten zeigen allerdings keinen her. „Aus Erfahrung zeige ich in solchen angespannten Situationen den Ausweis nicht her, weil die Leute ihn mir wegreißen könnten“, erklärte der 30-jährige Erdinger Polizist als Zeuge dazu. Er habe stattdessen auf seine Uniform und den Streifenwagen hingewiesen. Zudem kam kurz später eine zweite Streife dazu – spätestens hier hätte der Familie klar werden müssen, dass es echte Polizisten und keine Betrüger waren.

Nach minutenlanger Diskussion, so ist es in der Aufnahme zu sehen, klettern die Polizisten über den Zaun. Die Familie wird noch panischer, noch aufgewühlter, der Sohn schreit dutzende Male: „Hilfe!“ Als er weglaufen will, wird er von einem Beamten festgehalten, den er beim Versuch, zu entkommen, leicht verletzt. Auch eine 26-jährige Beamtin verletzt er leicht. Er kann sich schließlich befreien, weint in den Armen des Vaters und fordert einen Arzt.

Für Rechtsanwalt Dirk Asche war der ganze Polizeieinsatz nicht rechtmäßig. An die Personalien hätten die Beamten auch auf andere Weise kommen können, etwa über die Einwohnermeldedaten. So geschah es schließlich auch, nachdem sich die Familienmitglieder im weiteren Verlauf zu Hause einsperrten.

Richter Lefkaditis sah das Ganze anders: „Die Beamten wollten nur Personalien aufnehmen. Das ist die niederschwelligste Maßnahme überhaupt.“ Wieso sollten sie nach anderen Möglichkeiten suchen, fragte er: „Wieso soll Recht Unrecht weichen?“ Die Beamten hätten besonnen reagiert und immer wieder versucht, die Situation zu beruhigen.

Der 19-Jährige muss nun wegen Beleidigung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung 80 Stunden Sozialarbeit leisten. Ein Gespräch zwischen dem Angeklagten und der Jugendgerichtshilfe fand zwar nicht statt, Lefkaditis meinte aber: „Bei so einem pubertären, kindischen Verhalten müssen wir von Reifeverzögerungen ausgehen.“ Deshalb sei hier Jugendstrafrecht anzuwenden. MAYLS MAJURANI