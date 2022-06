Traktor kippt um: Zwei Schwerverletzte

Von: Hans Moritz

Bei mehreren Unfällen war der Rettungsdienst gefordert. © Hans Moritz

Mehrere teils schwere Unfälle haben den Mittwoch und den Fronleichnamstag im Landkreis Erding überschattet. Besonders schlimm endete ein landwirtschaftliches Unglück am Mittwochabend in Kirchberg.

Landkreis - Nach Angaben der Dorfener Polizei waren ein Landwirt und sein Sohn mit einem Traktor auf einer abschüssigen Wiese an der Dorfstraße unterwegs. Wegen der Hanglage kippte der Bulldog gegen 20.30 Uhr plötzlich und überschlug sich. Vater und Sohn erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie mittels Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten.



Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 14 Jahre alter Bub nach der Kollision mit einem Auto am Mittwochnachmittag in Preisendorf (Forstern). Laut Polizei befuhr ein 55-Jähriger aus dem südlichen Landkreis mit seinem Mazda samt Anhänger die Kronacker Straße in Richtung Dorfstraße. Zur selben Zeit wollte der Schüler mit seinem Fahrrad von der Seewiese auf die Kronacker Straße abbiegen. Weil eine Hecke dem Autofahrer die Sicht nahm, sah er den Radler zu spät. Der erlitt Verletzungen am linken Arm und Bein und kam in die Kreisklinik Ebersberg.



Es war nicht der einzige Unfall mit einem Radfahrer. Beim Linksabbiegen vom Stadion auf die Anton-Bruckner-Straße in Erding übersah am Dienstag gegen 20.30 Uhr ein Moosinninger (67) einen Radfahrer, der ebenfalls abbiegen wollte. Laut Polizei erfasste der Mercedes den 62 Jahre alten Erdinger. Der erlitt eine Knieverletzung. Der Rettungsdienst fuhr ihn ins Erdinger Klinikum.



Wegen einer Unfallflucht am Mittwochabend auf der Flughafentangente ermittelt die Erdinger Polizei. Geschädigt ist ein Erdinger (44), dem unweit der Abzweigung Flughafen ein blaues Cabrio auf seiner Seite entgegenkam. Beim Streifzusammenstoß entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80.



Ein zweiter Alarm führte die Beamten auf die FTO, diesmal bei Finsing. Ein Anrufer teilte am Nachmittag mit, vor ihm fahre ein Auto in Schlangenlinien, der Fahrer halte die Arme aus dem Wagen. Bei Markt Schwaben konnte der Wagen gestoppt werden. Der Fahrer hatte 1,8 Promille intus. ham