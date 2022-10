Klamauk und Kummer mit Michael Mittermeier in der Stadthalle Erding

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Mit seinem 13. Programm überzeugte Comedian Michael Mittermeier in der Erdinger Stadthalle sein Publikum. © And

Michael Mittermeier präsentiert neues Programm in der ausverkauften Stadthalle in Erding und überrascht das Publikum mit seiner Offenheit.

Erding – Einen anderen Michael Mittermeier lernten die Zuschauer in der ausverkauften Erdinger Stadthalle am Freitagabend kennen. Mit tosendem Applaus begrüßten sie den Godfather der deutschen Stand-up-Comedy, der schon seit mehr als 30 Jahren erfolgreich auf der Bühne steht. In Dorfen aufgewachsen gab er mit seinem brandneuen Programm #13 ja eine Art Heimspiel. „Hier ist der Applaus stärker als in Frankfurt“, freute er sich.

Während der 56-Jährige in der ersten Halbzeit des zweieinhalbstündigen Programms seine Gags ablieferte und dabei kaum ein aktuelles Thema ausließ, wirkte er nach der Pause nachdenklich und verletzlich, was ihn sehr sympathisch machte.

Alles, was einem Best Ager wie Mittermeier so unter den Nägeln brennt, kam aufs Tablett. So lieferte er Tipps für die Darmspiegelung, um nicht pupsend durch die Stadt spazieren zu müssen, wie es ihm ergangen sei. Dieses Thema funktioniert bei Jung und Alt gleichermaßen, das Publikum kringelte sich vor Lachen.

Preuße in Lederhose: „Die größte kulturelle Aneignung überhaupt.“

Er könne nicht verstehen, weshalb man sich darüber aufregt, dass ein Franzose den Winnetou gibt, ein Preuße in Lederhose aber einfach so hingenommen werde. „Das ist die größte kulturelle Aneignung überhaupt“, schimpfte der Wahl-Münchner. Der neue Teil der Herr der Ringe sei jetzt divers besetzt, bemerkte der Comedian. Das grenze an Rassismus. Deshalb forderte er: „Ein Niederbayer muss dabei sein.“

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mitten in der Weihnachtszeit irritiert den bekennenden Bayern-Fan. „Gibt es dann ein Kombi-Panini-Heftl? Tausche ich dann die Heilige Familie gegen Manuel Neuer?“

Mittermeier braucht nicht viel Schnickschnack. Er schlendert auf der Bühne hin und her und erzählt einfach lustige Geschichten, in denen er seine Haltung kundtut.

Den roten Faden im Programm bilden wiederkehrende Themen, die er miteinander verwebt. So möchte er Putin am liebsten nach „Love Island“ schicken – eine RTL-Serie, die der Komiker zuvor als Abführmittel fürs Gehirn tituliert hatte.

Der Vater einer Tochter plaudert auch aus seinem Wohnzimmer und dem seiner Eltern. So wissen nach diesem Programm die Dorfener, weshalb im Garten der Mittermeiers ein Industriestaubsauger mit der Aufschrift „Vorsicht Wespen“ im Baum hing: Es war ein besonderes Insektenhotel.

Ich habe Beef mit der Kirche

Tochter Lilli (14) gehe oft hart mit ihrem Vater ins Gericht. Alle Männer um sie herum seien jünger als er – bis auf den Opa, der übrigens auch im Publikum war. Jugendsprache solle der Teenager-Vater tunlichst auch vermeiden. Was den Komiker aber nicht davon abhielt, offen zu bekennen: „Ich habe Beef mit der Kirche.“ Ein Thema, das sich durch sämtliche Programme Mittermeiers zieht. Zum ersten Mal habe er Gott in der Grundschule gespürt, als ihm der Religionslehrer eine Watschn verpasst hat. Für ihn sei völlig klar, weshalb die Kirche so gegen Abtreibung sei. „Die brauchen Nachschub.“

Komiker spricht über Tabu-Thema

Zum ersten Mal offenbarte er auch seine ganz persönlichen Erfahrungen mit der Kirche: Vier Fehlgeburten hätte sein Frau erleiden müssen. Begraben wurden die Sternenkinder in einem „Massengrab“ im Klinikgarten, weil sie ja nicht getauft seien. Erst 2007 sei die „Vorhölle“ abgeschafft worden. Da wurde es ganz still in der Stadthalle.

„Das passiert vielen“, weiß Mittermeier, es werde aber nicht darüber gesprochen. Es war ihm sichtlich ein Anliegen, dieses Tabu zu brechen, denn „jeder ist irgendwie eine Minderheit, aber wenn sich alle Minderheiten zusammentun, wären wir eine Mehrheit“. Ein schöner Satz, mit dem er sein Publikum nach einem unterhaltsamen und zugleich berührenden Programm verabschiedete.