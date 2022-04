Klassenlektüre: Freude am Lesen, Spaß im Unterricht

Klassiker - oder doch moderne Jugendbücher? Anlässlich des Welttags des Buches haben wir bei Erdinger Schulen nachgefragt, wie sie es mit Klassenlektüre halten.

Erding – „Da steh’ ich nun, ich armer Tor, Und bin so klug als wie zuvor!“ Viele werden beim Gedanken an Klassenlektüre vor allem Faust im Kopf haben. Bis heute ist Goethes wohl bekanntestes Werk die einzige Pflichtlektüre an bayerischen Gymnasien. Dennoch versuchen die meisten Gymnasien und Realschulen im Erdinger Land die Balance zwischen Klassikern und aktuellen Jugendbüchern zu halten.

In der Unterstufe des Anne-Frank-Gymnasiums Erding sind laut Fachbetreuerin Gudrun Abraham Klassiker wie „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, aber auch Schülerwünsche wie „Warrior Cats“ beliebt. „Bis zur neunten Klasse steht im Vordergrund, die Freude am Lesen bei den Schülern zu wecken. Hier lesen wir vor allem Jugendbücher.“

Auch für Sonja Schweiger vom Gymnasium Dorfen ist die Leseförderung in diesem Alter besonders wichtig. „Die Schüler sollen lernen, dass Bücher Unterhaltung und Spaß bringen. Dafür eignen sich kreative Aufgaben zur Lektüre gut. Die Schüler haben immer viel Freude am Nachspielen von Szenen“, so die Leiterin der Fachschaft Deutsch. Für sie steht zudem die Ausbildung der Lesefähigkeit im Vordergrund, vor allem durch lautes Vorlesen.

In der Oberstufe rückt die Vorbereitung aufs Abitur in den Fokus. „Hier lässt uns der Lehrplan leider wenig Spielraum“, räumt Schweiger ein. „Wir beginnen mit Faust in der elften Klasse und hören mit der Moderne auf. Im G 9 bekommen wir vielleicht die Möglichkeit, die Reihenfolge umzukehren, wenn wir das wollen.“ Auch Abraham betont die Bedeutung von Klassikern in der Oberstufe: Fürs Abitur „müssen wir Werke aus allen Epochen von der Klassik bis zur Moderne zumindest in Auszügen lesen“.

Der Lehrplan schreibt bis einschließlich der zehnten Klasse zwei Lektüren pro Schuljahr sowie die Gattungen vor. In der konkreten Auswahl sind die Lehrkräfte frei. Dies gilt auch für die Realschulen. Für Judith Heugel von der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding ist Leseförderung sehr wichtig. Dafür seien moderne Werke wie „Die Vorstadtkrokodile“ oder „Die Wolke“ geeignet.

„Das bringt die Schüler eher zum Lesen. Wenn an der Realschule Klassiker gelesen werden, sollten sie meiner Meinung nach auch immer durch Theaterbesuche oder Filme ergänzt werden, um die Motivation und das Interesse der Schüler zu erhöhen.“

Moderne Jugendadaptionen älterer Werke - etwa „Nathan und seine Kinder“

Auch moderne Jugendadaptionen älterer Werke seien eine Option. An der Herzog-Tassilo-Realschule gibt’s Lektürekisten mit Klassensätzen verschiedener Bücher für jede Jahrgangsstufe. Dazu gehört auch „Nathan und seine Kinder“ von Miriam Pressler, die „Nathan der Weise“ für die achte Klasse adaptiert.

Die Realschule Oberding möchte das Lesen in den Alltag integrieren und mit Referaten oder Wettbewerben verbinden. „Einige Kinder kommen aus lesefernen Elternhäusern“, erklärt Sandra Reigl. „Deswegen ist unsere Schulbibliothek so wichtig, damit die Schüler eine Möglichkeit zum Lesen haben.“ Die persönliche Lieblingslektüre von Reigl ist „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“. Dieses Buch behandelt ein schwieriges Thema, allerdings seien die Schüler begeistert.

Kreative Projekte an der Mädchenrealschule

Auch die Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding setzt Lektüren gern in kreative Projekten um. „Klassiker und moderne Literatur stehen bei uns gleichberechtigt nebeneinander“, berichtetet Cosima Meier-Nießner. „Wir versuchen mit unserer Lektüre immer auch schülernahe und gesellschaftsrelevante Themen zu behandeln, etwa aus den Bereichen Umwelt und Geschichte.“ Dazu gehören Werke wie „Das fliegende Klassenzimmer“ oder „Der Junge im gestreiften Pyjama“. „Die Schülerinnen lesen gerne. Auch unsere neu gestaltete Schulbibliothek wird gut angenommen“, freut sich die Leiterin der Fachschaft Deutsch über die gelungene Leseförderung.

Die Auswahl der Lektüre erfolgt an den meisten Schulen ähnlich. Neben Alter und Geschlechterzusammensetzung werden auch individuelle Vorlieben berücksichtigt: „Ich stelle zwei bis drei Lektüren zur Auswahl und lasse die Schüler entscheiden“, berichtet zum Beispiel Heugel.

Verena Pirschlinger & Alicia Steber