Klettham: Attraktiv für alle Kulturen

Von: Hans Moritz

Aus der Friedrichstraße soll im Bereich der Erlöserkirche ein neuer Platz entstehen. Nächster Schritt ist ein Architektenwettbewerb – mit Bürgerbeteiligung. © Hans Moritz

Erding - Die Belebung des Stadtteils Klettham-Nord macht erstaunliche Fortschritte. Stadt und Bürger ziehen dabei an einem Strang. Das Engagement ist groß.

Das Quartiersmanagement und die Stadt haben schon etliche Projekte wie den Wochenmarkt auf den Weg gebracht. Jetzt laufen die Vorbereitungen für einen neuen Platz im Bereich Friedrichstraße/Erlöserkirche an.

Der Stadtrat beruft als nächsten Schritt ein Preisgericht für die Begutachtung der Architekten-Vorwürfe ein. Der Jury sollen weniger Stadträte angehören, stattdessen entsendet die Bürgerschaft zwei Vertreter. Seitens der Politik werden neben Fachpreisrichtern, also Planern, die drei Bürgermeister Max Gotz (CSU), Petra Bauernfeind (FW) und Harry Seeholzer (EDJ) dem Gremium angehören, zudem der frühere Chirurgie-Professor Dr. Gerd Hohlbach und Ulrike Malordy. Die beiden stellten sich im Stadtrat vor.

Hohlbach wurde 1944 in Erding geboren und war ab 1971 beziehungsweise 1973 zunächst im alten Krankenhaus und dann in der Klinik an der Bajuwarenstraße Chirurg. 1996 übernahm er einen Lehrstuhl an der Ruhr-Universität Bochum. „Ich war 35 Jahre fort aus Erding, lebe aber seit acht Jahren wieder in meiner Geburtsstadt“, erzählte er. Als er als junger Arzt nach Klettham zog, „hat man mir gesagt, das sei eine ,No-go-Area’“, erinnerte er sich. Umso mehr wolle er sich einbringen, aus Klettham-Nord wieder ein belebtes Viertel zu machen.

Malordy lebt seit 2001 in Erding. Sie sei von Anfang an im Quartiersmanagement aktiv und habe unter anderem den Flohmarkt mit initiiert. „Als nächstes wollen wir uns interkulturellen Themen annehmen“, kündigte sie an. Der neue Platz solle ein „Ort sein, der für alle Kulturen attraktiv ist“. Bekanntlich soll mehr Platz für Fußgänger und damit mehr Aufenthaltsqualität entstehen. Die Friedrichstraße wird in diesem Zuge umgebaut, Autos werden keinen Vorrang mehr haben.

Christian Famira-Parcsetich vom Stadtentwicklungsamt betonte die gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde und der Oberbayerischen Heimstätte, die hier viel Grund zur Verfügung stellten, „weil die Stadt kaum Flächen hat“. Den Wettbewerb organisiere man gemeinsam.

OB Gotz lobte die Entwicklung seit gut zwei Jahren: „Ich bin wirklich überrascht, wie gut es in Klettham läuft.“ Als jüngstes Beispiel nannte er die Hochbeet-Aktion neben Rot-Weiß Klettham. 30 Kästen wolle man aufstellen, 23 sind laut Gotz bereits an Bürger vergeben. Auch die Schule soll hier Platz zum Garteln und Ernten bekommen. „Es war eine gute Entscheidung“, so der OB.