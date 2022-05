Gemeinsam Garteln und ins Gespräch kommen

Zur Eröffnung des Gemeinschaftsgartens in Klettham setzten (v. l.) Oberbürgermeister Max Gotz, Nicola Kipp und Stefanie Auer Beerensträucher ein. © Peter Bauersachs

In Klettham ist das Projekt „Eden für jeden“ gestartet: Für zehn Euro im Jahr können Bürger in einem Gemeinschaftsgarten Hochbeete zum Anbau von Gemüse, Kräutern und Co. pachte.

Klettham – In Klettham gibt es neuerdings einen Gemeinschaftsgarten, bei dem sich jeder Bürger einbringen kann. Nahe des Vereinsheims von Rot-Weiß Klettham an der Flurstraße befindet sich die 1100 Quadratmeter große Wiese mit 30 Hochbeeten, gebaut von der Werkstatt Fendsbacher Hof, Gartenpumpe und Sitzmöglichkeiten.

Für Kinder sind einige niedrigere Hochbeete vorhanden. Unter dem Motto „Eden für jeden“ wurde der Gemeinschaftsgarten mit dem Pflanzen von Beerensträuchern und einem Fachvortrag zum „richtigen Garteln“ eröffnet. Dazu setzte Konrad Huber mit seinem Gitarrenspiel musikalische Akzente.

Eine Hochbeet-Patenschaft kostet zehn Euro pro Jahr, alle Beete waren im Nu weg. Die Nutzer können von Obst über Gemüse und Blumen bis hin zu Kräutern anpflanzen, was sie möchten. Aber es gehe nicht nur um den Gemüseanbau, sagte Oberbürgermeister Max Gotz bei der Eröffnung. Ebenso wichtig sei das Miteinander der Bürger, und dass man ins Gespräch komme. Das betonte auch Quartiersmanagerin Stefanie Auer. Die Eröffnung am Tag der Städtebauförderung habe daher auch das Motto „Klettham kommt zusammen“.

Klettham-Nord: Seit 2019 gut 300 000 Euro Zuschüsse von der Städtebauförderung

Das Quartiersmanagement unterstütze lokale Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner, sammele Ideen, vernetze Menschen, Politik und Initiativen. Die Idee zum Gemeinschaftsgarten sei aus der Bürgerschaft gekommen. Nicola Kipp von der Städtebauförderung bei der Regierung von Oberbayern gratulierte zum Gemeinschaftsgarten. Seit der Aufnahme Kletthams im Jahre 2019 in die Städtebauförderung habe die Regierung von Oberbayern das Quartier bereits mit gut 300 000 Euro Fördermitteln bezuschusst.

Auch Schüler der Klasse 5D am Korbinian-Aigner-Gymnasium garteln mit. „In unsere zwei Beete kommen Gurken, Tomaten, Schnittlauch und Pflücksalat“, erzählte Moritz. Und sein Klassenkamerad Samuel findet es sehr praktisch, dass es sich gleich nebenan der Sportplatz befindet: „Ich spiele dort Fußball bei der Kletthamer D1, und da kann ich gleich mal zu unseren Beeten rüberschauen.“

Stadtrat Walter Koppe und 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind zeigten sich ebenfalls vom Projekt angetan. „Hier finden Kinder zur Natur und haben auch ein Erfolgserlebnis“, sagte etwa Koppe.

Peter Bauersachs