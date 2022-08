Klettham-Nord: Wettbewerb für grünen Umbau zu einer neuen Ortsmitte kann starten

Von: Hans Moritz

Teilen

Gut angelaufen ist das Quartiersmanagement Klettham-Nord, was zuletzt am 23. Juli beim internationalen Stadtteilfest deutlich geworden war. © Peter Bauersachs

In Klettham-Nord kann der Wettbewerb für einen Umbau zu einer neuen Ortsmitte starten. Kernpunkt ist die Umgestaltung der Friedrichstraße im Bereich der Erlöserkirche.

Erding – Wenn Politik, Bürger und Verwaltung an einem Strang ziehen, lässt sich aus einem einstigen Problemviertel in erstaunlich kurzer Zeit eine lebenswerte Siedlung entwickeln. In Erding steht dafür Klettham-Nord und sein neues Quartiersmanagement. Nun geht es in den Wettbewerb, an dessen Ende ein grüner, lebendiger Ortsteil stehen soll. Der Stadtrat beschloss die Auslobung und schlug erste Pflöcke der Planung ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

60 Prozent der Kosten bekommt die Stadt Erding dabei als Zuschuss von der Regierung von Oberbayern aus dem Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“. Den Wettbewerb koordiniert das Münchner Büro Hummel Kraus.

Den Grundstein hatten Stadt und Quartiersmanagement am 6. Juli mit einer Bürgerinformationsveranstaltung gelegt, an der 35 Kletthamer teilnahmen. Nach einem Spaziergang durchs Viertel schloss sich ein Workshop an. Eine Woche später tagte dann das Preisgericht. Erste Ergebnisse trug Beate Land von Hummel Kraus im Stadtrat vor.

Kernpunkt ist die Umgestaltung der Friedrichstraße im Bereich der Erlöserkirche. Lang berichtete von dem vielfach geäußerten Wunsch, das Viertel deutlich stärker zu begrünen – mittels zusätzlicher Baumpflanzungen. Der Bestand soll möglichst erhalten bleiben. Zudem gelte es, Niederschlagswasser, vor allem Starkregen, zurückzuhalten. Anderseits ist eine „blaue Infrastruktur“ denkbar, sprich die Integration von Wasser(-läufen) ins Ortsbild.

Die Verkehrswege, vor allem die Friedrichstraße, sollen verkehrsberuhigt werden. Die Mehrheit sprach sich für ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern aus. Deswegen soll ein Tempolimit kommen.

Der Workshop, berichtete Lang, sei weniger für feste Spiel-, Bolz- oder Schachflächen gewesen, sondern für einen Bereich, der wechselweise bespielt werden kann. Tenor: Es muss nicht immer alles gleichzeitig vorhanden sein. Auch einen Bücherschrank wünschen sich die Kletthamer.

Was laut Lang aktuell noch fehlt, ist ein Behindertenbeauftragter, der in Wettbewerb und Umgestaltung eingebunden ist. „Auf jeden Fall werden die Umbauten aber barrierefrei sein“, kündigte Lang an.

Der Auslobungstext steht mittlerweile, versicherte die Planerin, die das weitere Vorgehen beschrieb. Im August beziehungsweise September soll der Wettbewerb bekannt gemacht werden. Gleich zu Jahresbeginn könnte das Preisgericht die besten Entwürfe aussuchen und dann von Februar bis April ergänzende Verhandlungen mit den Einsendern führen. „Im Mai 2023 könnte dann die Auftragsvergabe erfolgen – und damit die Umsetzung starten“, so Lang.

Im Stadtrat bestand Einvernehmen, den Wettbewerb nun zu starten. Hans Egger (Erding Jetzt) fragte angesichts der Hochbeete und des Großschachs im Bereich des Sportplatzes von Rot-Weiß Klettham: „Sollten wir nicht auch da die Entwicklung vorantreiben? Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) erklärte: „Das wäre der nächste Schritt.“ In der Tat gebe es Überlegungen, auch die neue Siedlung auf dem Erdbeerfeld mit anzubinden.